Caso Guadalupe: reconstruirán la escena de su desaparición y su papá espera nuevas pistas

Eric Lucero, papá de Guadalupe Lucero | Foto- Gentileza Nicolás Castro

Sin pistas concisas a más de un año de la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis, 200 efectivos junto a otros 15 gendarmes y Policía Federal; además del personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sibufu) del Ministerio de Seguridad de la Nación, trabajarán en conjunto en la reconstrucción de lo sucedido en la tarde del 14 de junio de 2021 cuando la pequeña fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas.

Hasta el lugar llegó el jefe de Operaciones de la Policía de San Luis, Dionisio Javier Funes, quien brindó detalles del operativo que se realizará este miércoles: "Se desplegó un importante operativo en el barrio 544 Viviendas, para cumplir con el diligenciamiento de un oficio que libró y juzgado federal a cargo del fiscal doctor Cristian Rachid en lo que respecta a la causa a Guadalupe".

Y amplió: "La Policía de la Provincia de San Luis como lo viene realizando desde el primer día de la desaparición de la nena, está prestando colaboración a todas las medidas que se ha impartido por parte en este caso, el Juzgado Federal en relación, a eso se trabaja en conjunto con Policía Federal y Gendarmería los cuales se efectuaron para cubrir el requerimiento".

Dionisio Funes, Jefe de Operaciones de la Polícía de San Luis | Foto- Gentileza Nicolás Castro

Parte del operativo consta en perimetrar todo el barrio, para que más de 200 efectivos puedan trabajar en la reconstrucción, por lo que las calles del barrio se verán afectadas para la circulación. Los efectivo se encuentran en la zona para acompañar la medida y para evitar que los moradores deambulen por el barrio y puedan dirigirse sin inconvenientes hasta sus propios domicilios.

El Comisario manifestó que "con relación a la causa y la investigación que se está llevando a cargo por el Juzgado Federal y la policía está colaborando en todo lo relacionado a la reconstrucción de la misma que se extenderá por dos días por lo que la presencia de los efectivos está para brindar, la seguridad en toda la parte perimetral".

Para cerrar Funes manifestó que "desde el Juzgado se pidió colaboración a todo el personal policial y como dije anteriormente estamos muy comprometidos con la causa Guadalupe, todo la institución policial y todo la parte de Gobierno a disposición para llegar a buen puerto en este caso".

Papá de Guadalupe

Hasta el lugar llegó Eric Lucero, padre de Guadalupe, quien reconoció que "mucha información no nos han dado, simplemente de que si va a realizar una reconstrucción, aunque no sabíamos bien el día". Por lo tanto, "estamos como siempre expectante lo que pase", reconoció.

Lucero se manifestó esperanzado con que "pueda salir algo productivo de todo esto para poder para para poder tener una pista, que surja algo, ya que todos los familiares queremos saber qué pasó".

El papá de Guadalupe indicó que "es muy difícil, la cabeza está 2.000 por hora, es una realidad a veces te juegan muchas pasadas, porque es una realidad que estás todo el tiempo pensando ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer,? pero por ahí es muy difícil, hoy por hoy lo único que estoy en mi cabeza, es pensar en mi hija pensar en que obviamente que de esta reconstrucción salga algo positivo y que puede ayudar a la causa", completó.

Por su parte Héctor Zabala, abogado defensor de Eric Lucero, indicó: "Nosotros sabíamos desde hace un mes aproximadamente, que esta medida se se había dispuesto porque nos informaron en el juzgado, en la Fiscalía y por supuesto que desde un primer momento estuvimos de acuerdo".

El letrado expresó que "creemos que es una medida que se tendría que haber tomado mucho tiempo antes, mucho tiempo antes no entendemos por qué recién ahora, por qué se dejó pasar tanto tiempo en la Justicia de la provincia, pero no podíamos peticionar ni impulsarlo en ese sentido, porque todavía no somos interesantes".

Lo que "nosotros pedimos es que después de esto se nos de la participación que hemos pedido desde el principio, para poder impulsar la causa, para tener acceso en pleno al expediente y no a un informe parcializado como hasta ahora, que actualmente ninguno de los abogados tiene participación", concluyó.

Reconstrucción

La reconstrucción se realizará por horas de la tarde, que fue en el horario que la pequeña se extravió, allí los especialistas remontarán la escena a cuando Rocío Luana Cialone, una tía, tomó la última fotografía de Guadalupe en el interior de la vivienda y hasta las 19:27, cuando Silvia Domínguez, su abuela, se comunicó con el centro de emergencias alertando que no encontraban a la nena.

Durante ese lapso, la nena salió a jugar con otros niños a la vereda, a las 18:50 aproximadamente. Posteriormente ingresó la prima menor de la niña a la vivienda, alrededor de las 19:10, alertando sobre la desaparición.

También se llevará a cabo la reconstrucción del recorrido de una joven con discapacidad que habría estado con la niña entre las 18:10 y las 18:55. La misma estará acompañada por las licenciadas Paula Romero y Melina Merelo, fonoaudióloga y psicóloga, respectivamente. Transitarán desde la salida hasta el regreso a su vivienda, en la manzana E del barrio 544 Viviendas.

Efectivos policiales que participan del operativo en el barrio 544 Viviendas | Foto - Nicolás Castro

Trascendió que también se tratará de establecer si los llantos que escucharon tres vecinos aledaños a donde se celebraba el cumpleaños, con el objetivo de saber con mayor precisión los horarios en los que fueron percibidos, desde qué distancia podrían haber sido efectuados y la trazabilidad de su recorrido.

Además, harán uso de un medio informático que intentará corroborar si esos sonidos podrían haber sido captados desde el interior del domicilio de Georgina Cialone, la cumpleañera.

Por otra parte, un niño que transitaba en bicicleta por la manzana k, manifestó, por medio de Cámara Gesell, que habría observado a una joven vestida de negro que caminaba mirando hacia el suelo, dando vueltas entre las cuatro esquinas de las manzanas H, E, F e I.

El caso

Guadalupe Belén Lucero, de 6 años cumplidos en febrero, desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas cuando jugaba con otros niños en la vereda de la casa de su tía, mientras toda la familia festejaba un cumpleaños. De un momento a otro, una prima entró a la casa para avisar que la menor no estaba. En ese momento empezó el calvario.

La nena es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.

Cualquier información comunicarse al 134 o al 911.