Sergio Berni fue brutalmente atacado por choferes de colectivos

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue brutalmente agredido por compañeros del chofer de colectivo asesinado durante la madrugada de este lunes en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros de del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

“Mentiroso, renunciá”, fueron algunos de los insultos que le dijeron los distintos compañeros de Barrientos. Cerca de las 12 del mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense trató de retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrío.

Berni terminó con heridas importantes en su rostro e incluso hubo momentos en los que parecía que podía perder el equilibrio como consecuencia de la golpiza.

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón contra un paredón para proteger al ministro bonaerense. Mientras el funcionario se encontraba custodiado, algunos choferes le tiraron tomate, tierra y hasta un pañal con materia fecal.

“Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró Berni luego de recomponerse de los golpes.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.

Si bien el ministro de Seguridad no se quería retirar del lugar, cerca de las 12:20, personal de infantería lo sacó a la fuerza y lo subió a un auto para trasladarlo a una zona segura