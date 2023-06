La ex de Cacho Garay habló del horror: “Tengo dolores en mis partes íntimas"

La causa de Cacho Garay sigue siendo investigada y el humorista se encuentra detenido por violencia de género. Según se conoció, la Justicia de Mendoza pidió la detención de Sandra A., una empleada de la Legislatura acusada de torturar y abusar junto a Cacho a Verónica Macías.

En la mañana de este martes 6 de junio, la rubia y ex modelo brindó una entrevista exclusiva en Nosotros a la Mañana (América) y contó detalles de todo lo que vivió en estos 10 años y sorpendió al contar que la torturaban con picanas y que tiene partes íntimas torturadas.

“Muchas personas me preguntaron si alguna vez hubo amor, ¿cómo en una violación a haber amor? A mí me abusaron y me cerraron la boca para siempre. Me hizo cambiar mi cuerpo y todo”, comenzó recordando.

En este sentido, comentó además que en los allanamientos casi no encontraron nada debido a que Cacho limpió muchas de ellas a escondidas. “Desde que yo entré al refugio (de mujeres), se perdieron muchísimas pruebas, porque él limpió muchas pruebas con esos policías. Drogas con las que me... armas... todo tipo de elementos”.

Fue en ese momento, cuando reveló destruida: “Tengo dolores intensos en mis partes íntimas” y sumó que como parte de la violencia, estuvieron "la chicana eléctrica y el “amansalocos”.

Sobre su situación, puntualizó: “He vivido cosas extremadamente horribles y siento mucha impotencia. A él le han soltado la mano muchas personas poderosas, pero sigue estando libre”, dejando entrever que por su fama puede estar muy protegido.