Una mujer murió quemada, investigan si fue un femicidio

Una mujer de 51 años murió este lunes luego de sufrir quemaduras en el 50% de su cuerpo cuando se encontraba de vacaciones en la ciudad de Colón junto a su pareja, quien fue identificada, y la Justicia investiga si se trató o no de un femicidio.



Según publicaron medios locales el episodio ocurrió durante el fin de semana en una vivienda de dicha localidad entrerriana, donde la mujer, identificada como Fabiana Luque, oriunda de la localidad de Sajaroff, departamento Villaguay, llegó para visitar a su pareja.

Posteriormente, por causas que son motivo de investigación, ambos se trasladaron al hospital San Benjamín, ya que la mujer había sufrido quemaduras grado A y B en el 50% de su cuerpo, principalmente en el rostro, tórax y antebrazo, según constataron los médicos.

Debido a la gravedad del cuadro de salud y al no presentar mejorías, la mujer fue trasladada al hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, a unos 43 kilómetros, donde falleció en las últimas horas a pesar de los esfuerzos médicos.



Dentro del camino investigativo, la causa está en manos del fiscal de investigaciones, Sebastián Blanc, quien ordenó un allanamiento en la vivienda de la pareja de la víctima en busca de elementos de interés para la causa.



Por otro lado, se buscaron testimonios de conocidos y vecinos, que hasta el momento no indicaban alguna situación de violencia, pero no se descarta ninguna hipótesis, por lo que el hombre, si bien está aún en libertad, se investiga si Luque fue o no víctima de un ataque, para lo cual se procura avanzar en las circunstancias en las que sufrió las quemaduras.

Junto a personal judicial, trabajaron en el lugar efectivos de las Divisiones de Investigaciones y Criminalística de la Jefatura Policial Departamental Colón.