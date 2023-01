Declaró la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa: "Le pegaban patadas cuando ya estaba inconsciente"

El Tribunal en los Criminal N°1 de Dolores finalizó este jueves 5 de enero, el 4 día del juicio a los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Luego de un largo día, declaró Virginia Pérez Antonelli la joven que debió hacerle RCP al joven ya sin vida y la testigo Tatiana Caro.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz, están siendo investigados luego de ser autores y co-autores del asesinato a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero de 2020.

¿Qué expuso la licenciada por la Cruz Roja ante el Tribunal?

La joven rememoró hoy aquel 18 de enero de 2020, cuando le hizo trabajos de reanimación a Fernando Báez Sosa para tratar de salvarle su vida. En ese momento expresó que no tiene noción del tiempo, porque por su gravedad "pudo haber sido solo cinco minutos, pero fue como una hora”.

De esta manera, detalló que "vio que un grupo de personas atacaban a Fernando y ella se acercó cuando él ya estaba en el piso" y confesó: "Yo le sostenía la cabeza a Fernando, le hablaba, le pedía que se quedara conmigo”, mientras esperaba que llegue la ambulancia

Si bien la fiscalía le preguntó sobre su conocimiento para hacer RCP, ella explicó cómo debía hacerse y en qué circunstancia y después de las declaraciones habló con la prensa: "Fue muy intenso porque hubo mucho ataque contra mí durante la audiencia, pero me esperaba que me dijeran 'fue tu culpa' Yo sé lo que hice, estoy licenciada por la Cruz Roja. Lo que les dije en todo momento es que prefiero a alguien con una costilla rota y que esté viva a no hacer nada y que esté muerto", resaltó.

La declaración de Tatiana Caro, una de las testigos del hecho

Uno de los momentos más tensos fue durante la exposición de Tatiana, quien aseguró que escuchó a uno de los imputados -de apellido Pertossi- decir la frase: “Quedate tranquila que a este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo”.

Luego contó que vio a alguien “grandote y robusto” pegarle a Fernando. Lo indentificó como Lucas Pertossi y entre lágrimas recordó que el grupo empezó a patear a la víctima hasta que “no se levantó más”. “Un chico rubio con camisa de colores más bien oscura continuó pegandole patadas en el cuerpo”.