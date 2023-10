Conmoción y dolor por las tres chicas que murieron al chocar un guardarraíl

En un terrible accidente en la madrugada del domingo en la Autopista Oeste, tres jóvenes mujeres perdieron la vida cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control y colisionó violentamente contra una cabina de peaje en la localidad de General Rodríguez. Las víctimas fueron identificadas como Stefanía Abigail Flores, Brisa Kimey López y Sheila Nair López, todas ellas residentes de Ramos Mejía, en Buenos Aires.

Las tres jóvenes, cuyas edades oscilaban entre 19 y 24 años, se destacaban en las redes sociales por su activa vida social y participación en diversas fiestas y eventos culturales. La última de estas celebraciones que compartieron en sus perfiles fue una fiesta de Halloween el sábado por la noche.

Sheila Nair López, momentos antes del trágico accidente, publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde se encontraban disfrutando de la fiesta junto a un DJ, etiquetando a sus amigas, incluyendo a las otras dos víctimas. Stefanía Abigail Flores fue la única que compartió la historia en su perfil. Además de su vida social activa, Stefanía también compartió su pasión por los autos deportivos de alta gama en sus redes.

El accidente ocurrió a las 6:40 am del domingo en la Autopista Oeste, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, cerca del kilómetro 47. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el impactante momento en el que el vehículo, un Peugeot 208 blanco, perdió el control.

En las imágenes, se puede observar cómo el automóvil chocó primero contra el guardarraíl y, posteriormente, impactó de lleno contra la cabina del peaje.

Hasta el momento, las circunstancias que llevaron al trágico accidente no están claras y se mantienen bajo investigación. Las autoridades informaron que dos de las mujeres que viajaban en el vehículo murieron inmediatamente como resultado del impacto. La tercera víctima, Brisa Kimey López, sobrevivió al impacto inicial y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero lamentablemente falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Si bien se investiga el motivo del accidente, se estima que el causante del mismo habría sido la calzada mojada, provocada por las lluvias.

Los amigos y familiares de las víctimas se trasladaron a las redes sociales para mostrar su tristeza por la pérdida de las tres chicas.

“Me dejaste un vacío enorme, todavía no puedo entender que ya no estás. No encuentro las palabras para expresar mi dolor, no las hay. Te voy a extrañar todos los días. Descansa en paz”, escribió una amiga de Flores, la conductora del Peugeot 208 blanco.

En esa línea, reflexionó: “Realmente es difícil de explicar lo que siento en esos momentos. Nunca se queden con las ganas de decirle a la otra persona lo importantes que son para uno. Nunca se vayan a dormir tristes o enojados, tampoco se alejen de las personas que quieren porque la vida es así y en un segundo te saca a las personas que más querés”.