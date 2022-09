Kennys Palacios insinuó que Estefi Berardi estuvo interesada en Mauro Icardi

Estefi Berardi fue noticia en las últimas horas luego de un cruce que tuvo con Kennys Palacios, el mejor amigo de Wanda. El peluquero entró en una discusión que comenzó con un tuit y reveló que la panelista de LAM le había hablado a Mauro Icardi.

Todo comenzó cuando Estefi escribió en la red social del pajarito un palo para la empresaria por sacar una foto con un zapato de la reconocida marca Yves Saint Laurent, pero en el fondo se podía ver una hoja con la rutina de "¿Quién es la Máscara?" y en ella estaban escritos "los posibles famosos" y "las posibles intervenciones".

Es por eso que lanzó: "La historia que subió Wanda. Re guionado todo".

Minutos después de eso, el profesional del estilismo desmintió rotundamente la versión y salió a defender a su friend: "¿Vos sabes lo que es estar guionado? ¿Vos no tenés una rutina en 'LAM'? Y menos que nada Wanda es 0 guion".

Pero la pelea se puso más picante aún cuando insinuó sin filtros que Estefi estuvo interesada en Mauro Icardi: "Ah, también tiene anotado tu nombre por mandar privado por Instagram a Mauro".

La angelita entonces, salió con los tapones de punta: "Tengo rutina pero nadie me sugiere qué decir. No dije que Wanda se ve guionada. Qué bueno tener un amigo como vos que esté tan al pedo para responder en Twitter por otro. Re fan. Amo" y luego en un programa le respondió: "¿Qué tiene de malo escribir para preguntar? Es mi trabajo. El nivel de toxicidad de algunas personas realmente me sorprende".

Kennys siguió con el picante cruce con un irónico comentario: "Re fan soy, me encanta que ames. Yo amo que estás pendiente de ella las 24 hs tipo fan".