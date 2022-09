Revelan que hubo otros intentos de matar a Cristina

La investigación por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo avanza rápidamente luego de que los funcionarios judiciales lograran acceder a la información en los teléfonos celulares de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Luego de conocer algunas de los chats de la pareja, se volvió a imponer el secreto de sumario en la causa y se llegó a la conclusión de que hubo además otro intento de asesinato a la vicepresidenta el sábado 27 de agosto -cuatro días antes del suceso- cuando el perímetro del departamento de CFK amaneció vallado, la “Banda de los copitos” tenía planeado disparar contra la ex presidenta.

De esta manera, una de las fuentes indicó: “La quisieron matar cuando salió a hablar, pero finalmente abortaron el atentado”. Asimismo, especificaron: “Se comprobó que hubo otros intentos de atentado contra la Vicepresidenta que fueron abortados y se profundiza acerca de las participaciones y distintos roles en la planificación del atentado”,

En una de las conversaciones Sabag Montiel escribió: "No, ya se metió adentro (hablando de Cristina Kirchner) y el escenario lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a Toyota Etios y se fue. Ella está arriba arriba y no creo que salga, así que ya fue. Voy para allá, quedate ahí, no traigas nada".

Asimismo, minutos después envió otro mensaje: "No, no es que se de cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente y se está yendo. El momento es ése, ahora ya es tarde. Son las 12 y ella salió a esa hora".

A partir de estas conversaciones se observó cómo el plan de matar a Cristina fue planeado y organizado por ambos y se investiga si hay más personas involucradas en el hecho.