Nueva evidencia complica la situación legal de Brenda Uriarte

En las últimas horas, fuentes de la investigación del magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, revelaron que hay pruebas fehacientes que indican que Brenda Uriarte -novia de Sabag Montiel- participó en la organización del ataque.

En consecuencia, desde el lunes 12 de septiembre, la jueza federal María Eugenia Capuchetti vuelve a imponer el secreto de sumario en la causa luego de incorporar al expediente como prueba clave, el contenido del celular de Brenda Uliarte, la novia del agresor Fernando Sabag Montiel, imputada por el mismo hecho.

A pesar de que no se detalló sobre lo que decían los chats, informaron que "el teléfono de ella es muy contundente", como también aseguró que "confirma su participación en el intento de asesinar a la expresidenta".

Por otra parte, manifestaron que "el material encontrado, la coloca como participante activa de distintos grupos de heaters".

La aparición de estos nuevos elementos en el expediente podría alterar los planes del juzgado, que durante el fin de semana trabajaba en los autos de procesamientos sobre la mujer y su novio, el principal acusado.

"El tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente. Y la gente se está yendo y el momento es ese, ahora ya es tarde", expresó el joven brasileño el día de la represión policial en donde la ex presidenta habló con la militancia en la calle.

"No, ya se metió adentro. Y el escenario lo sacaron. Ella está arriba, pero no creo que salga asique ya fue. Dejá, voy para allá. No traigas nada", fue otro de los mensajes que Sabag le envió a Brenda.