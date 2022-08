Pachelo rompió el silencio y aseguró que "no hay pruebas" que lo incriminen

Nicolás Pachelo, el principal acusado en el tercer juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce, dijo que no hay pruebas que lo puedan responsabilizar por la muerte de la socióloga, y dijo que no se lo puede situar en la escena del crimen, "ni siquiera en la puerta".

Con respecto a la acusación de los fiscales, que dijeron que un compañero de celda había recibido la confesión de Pachelo, el hombre dijo que "eso no está resuelto" y que lo deberá determinar el tribunal. "El fiscal presentó algo poco serio. Es el testimonio de una persona que murió, y que no lo llegó a firmar", dijo.

El sospechoso del crimen dijo que "no le gusta lo mediático", pero sorpresivamente llamó a la prensa para contestar "acusaciones de amenazas sin denuncias penales, dichos de dichos", como los definió. Aseguró también que no tiene el beneficio del alegato dentro de tres meses, como lo tienen la fiscalía y la defensa, al tiempo que subrayaba que "hay falsos testimonios, gente que se contradice.

El fiscal de la causa también estuvo en la mira de Pachelo: "No se trata de mentir, como dijo el fiscal, de este lado se dice toda la verdad. Si me equivoco un minuto no es en pos de mentir, es en pos de que es muy difícil cronometrar un domingo, 50 días después”, en referencia a lo expuesto en cada jornada anterior.

Dijo también que él no pasó por la casa de García Belsunce ese día: "Eso es falso. No está en ningún lado, no está acreditado en el expediente. Son versiones que ellos tiran para que los periodistas armen un titular", se quejó.

Tampoco es cierto, según él, que tres testigos lo vieran en la puerta de la casa de la fallecida, si bien admitió haber estado a 30 o 40 metros del sitio. Al ser consultado por las personas que dijeron haberlo visto correr hacia la vivienda de García Belsunce, se limitó a decir "Todavía es muy prematuro esgrimir nombres propios".