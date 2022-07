"Otro golpe tras la pandemia": el reclamo del turismo contra el 'plan Batakis'

Después de las últimas declaraciones de la ministra de Economía Silvina Batakis sobre los dólares para el turismo donde se refirió a que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, las repercusiones y respuestas no tardaron en llegar.

Andrés Deya, vicepresidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo reflexionó al respecto en el programa Metaverso y coincidió que se necesita que el país se estabilice económicamente, pero remarcó que “si el problema del país es la gente que viaja al exterior y eso desacomoda la economía, el problema es más serio de lo que uno cree”.

Así mismo Deya hizo hincapié que el problema técnico que desde hace diez años se trabaja con los gobiernos de turno es que en la cuenta de Turismo no se pongan los gastos con tarjeta en el exterior, ya que según explicó “hoy 5 dólares que se consumen en el exterior, 3 no son de turismo, son de otro tipo de compras online, plataformas y demás”.

Por otro lado, durante la entrevista con los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda, el presidente de Faevyt no tardó en analizar el desempeño del sector en la pandemia y cómo lograron salir adelante: “Nuestra actividad fue una de las más golpeadas, ahora salimos adelante y la recuperación del sector se dio rápido porque trabajamos en conjunto con el ministro Lammens”, por eso consideran que una nueva medida en contra del turismo, sea emitivo o receptivo, va a repercutir en los puestos de trabajo que vienen sosteniendo.

Turismo receptivo internacional

Quien también habló fue Héctor Viñuales, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina quien comentó que pese a que la situación actual es buena con hoteles llenos y tarifas pre pandémicas, encuentran desde el sector un problema con la entrada de dólares que ingresan “por un canal que es la madre de las batallas”.

Así fue como explicó que “el turista no va usar la tarjeta porque le van a cobrar en un dólar de 125 con lo cual él llega con el dólar, lo canjea en la calle y eso no entra dentro del circuito, porque le sale más barato hacerlo así, si la brecha no fuera tan amplia el turista lo haría entrar de alguna manera y eso hace que falten dólares y después tengamos este tipo de cepo que nos generan problemas en distintas actividades económicas”.

Previaje

Viñuales comentó que esta tercera edición del Previaje está pensado para la temporada baja en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con el objetivo de cumplir con la promoción de la demanda para que no haya picos en fines de semana largo o julio y después baje abruptamente.

A modo anticipatorio dijo que “la fecha primaria para que nos podemos anotar como beneficiarios para inscribirse con algún viaje sería a partir del 18 de julio hasta el 21 de agosto”, y explicó que “las compras se deben hacer con con transferencias, tarjetas, Mercado Pago, o cualquier método electrónico para tener la trazabilidad del pago y evitar acciones fraudulentas”, concluyó.