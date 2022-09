La imagen pública de Cristina cae: el 65% cree que el intento de magnicidio fue armado

Del 6 al 8 de septiembre la Consultora Giacobbe y Asociados sondeó el pensamiento de miles de argentinos sobre el fallido atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un 65% considera que fue armado el intento de magnicidio contra la expresidenta.

Jorge Giacobbe, director Ejecutivo de la Encuestadora Nacional Giacobbe y Asociados, explicó: “Nuestra última medición indica que el atentado sobre Cristina cayó sobre los mismos sesgos de confirmación que la opinión pública tenía".

Y amplió: “Hay una característica del ser humano muy interesante que es que no nos bancamos el blanco de información, entonces, cuando no tenemos información y no sabemos, lo reemplazamos por el creer y no tenemos ningún problema en confundir el creer con el saber".

"La bala no salió esa noche, por suerte, lo que sí se dispararon fueron los sesgos y entonces, se acomodó el electorado más o menos 65 a 35%, que es lo mismo que el resto de las consideraciones para otros temas".

Giacobbe, expresó que “el 65% de los argentinos cree que esto es un gran pantomima para la victimización de Cristina y el 35% restante, ese 35% que todavía quiere a Cristina, el kirchnerismo puro, mantiene dos posiciones, la que "cree que esto es un plan de la oposición para asesinar a Cristina y la otra parte, que esto es un loco suelto".

Lo interesante de la temática, que "es durísima y triste, es ver cómo los argentinos estamos construyendo conocimiento, mucho antes que saber nos podemos arriesgar a creer, pasa para esto del atentado, para el juicio de Cristina, para las imágenes, para las consideraciones de las cuestiones de gobierno y demás”.

Con respecto a la mirada que tiene la gente respecto a estos últimos acontecimientos que envuelven a la vicepresidenta, para "el 73,9% hay un clima de violencia en alza, mientras que un 24,7% no lo cree".





Mientras, separando lo del fallido atentado y hablando del juicio a Vialidad, "el 8,1% de la gente no sabe si es inocente y si la Justicia está funcionando bien, un 19,% opina que Cristina Kirchner es inocente y está siendo perseguida por la justicia fiel a Mauricio Macri y un 70,3% considera que la vicepresidenta es culpable y que el Poder Judicial está haciendo bien su trabajo. Allí, el fiscal Diego Luciani tiene un 61,1% de mirada positiva de la gente.