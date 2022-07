Juan Grabois: "Prefiero hablar ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos"

Luego de encabezar una movilización piquetera en reclamo de la implementación de un salario básico universal, el dirigente social Juan Grabois afirmó que prefiere decir palabras contra el Gobierno ahora y no lamentarse "cuando empiecen los saqueos".

"Es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos", subrayó Grabois durante una entrevista televisiva en C5N y advirtió que el estallido social podría suceder en "semanas o meses".

En esa línea, el dirigente piquetero redobló la apuesta y aclaró que "los gobiernos que se fueron indecorosamente fue con estallidos sociales". Además, consideró que para que la Argentina tenga "estabilidad económica tiene que haber estabilidad política y para eso tiene que haber estabilidad social".

"No hay forma de que haya estabilidad política y económica si no hay estabilidad social y no hay forma de que haya estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales por parte del Gobierno", argumentó.

Acto seguido, Grabois continuó interpelando al Ejecutivo nacional: "Este argumento bien estilo [Margaret] Thatcher que decía 'no hay otro camino', ¿cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas? ¿No se les ocurre nada para que esa fortuna que está en la tierra de nuestra patria se convierta en reservas del Banco Central?".