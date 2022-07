Grabois: los problemas de "Cristina no son nuestro problema"

Juan Grabois, uno de los líderes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), dirigió durísimas declaraciones hacia el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al mismo tiempo, la UTEP junto con la Unidad Piquetera anunciaron una movilización masiva para el miércoles 27 de julio. La medida se confirmó en una conferencia de prensa encabezada por Esteban “Gringo” Castro, Grabois de UTEP y Eduardo Belliboni.

De esta manera, las organizaciones que hasta hace poco resultaban afines al gobierno vuelven a unirse. Reclaman por “trabajo genuino, por un bono de 20.000 pesos, la universalización de los programas sociales y el aumento del salario mínimo”. Al mismo tiempo, acompañarán a la Corriente Clasista Combativa (CCC) en una manifestación este jueves contra la “criminalización de las organizaciones sociales”.

La movilización

“Vamos a movilizar fuertemente el 27 a Plaza de Mayo, contra el ajuste y por todos los reclamos. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores. A esta acción hemos invitado a la UTEP, que, coincidiendo en muchos puntos, quedó en debatir la posibilidad de confluir”, aseguró Eduardo Belliboni, líder de Unidad Piquetera.

“Vamos también contra la criminalización de la protesta social. Por eso participaremos mañana, a las 10 en el Obelisco, de la movilización convocada por la CCC contra la persecución. Para que esta crisis no termine de demoler los ingresos populares es necesario un paro nacional y un plan de lucha, medidas que seguimos reclamando a la CGT. La movilización del 17 de la CGT no tiene reclamos y es tarde, necesitamos salir ahora a defender los salarios y todos los reclamos populares”, continuó.

La UTEP, que incluye organizaciones que son parte del Frente de Todos, junto con la Unidad Piquetera y el Frente de Lucha se expresaron en conjunto en defensa de un Salario Básico Universal. Sin embargo, a la conferencia faltaron los dirigentes que son funcionarios. De esa manera queda evidenciado que el Gobierno pierde influencia en los movimientos sociales.

Grabois con los tapones de punta

En ese sentido, Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, integrante de la UTEP, criticó con dureza tanto al Presidente como a la Vicepresidenta Cristina de Kirchner. De esa forma se marcó el quiebre. En una de sus declaraciones aseguró que los problemas de “Cristina no son nuestro problema”, haciendo alusión al enfrentamiento que tiene con la Justicia.

“Es fácil, Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal inventa otra cosa. No salgas a decir que hay que calmar a los mercados”, expresó mientras aseguró que “hay gauchos y gauchas que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”. Al mismo tiempo, advirtió al presidente en la marcha del próximo miércoles podría haber hasta 200.000 manifestantes.