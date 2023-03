Horacio Rosatti: "No pueden pedir que la Corte intervenga y decir que no es competente"

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, advirtió el lunes por la noche que "no se le puede pedir al tribunal que intervenga, y después decir que no es competente". Las palabras del magistrado se refirieron, concretamente, al contexto del juicio político al Máximo Tribunal, en el marco de las críticas del Gobierno nacional por la cautelar que esa misma Corte otorgó a favor de CABA, en el marco de la coparticipación.

"No se entiende por qué golpearon la puerta y pidieron justicia, si luego expresan 'ustedes no son competentes para esto', porque no se puede "juzgar en abstracto a un juez por el contenido de sus sentencias". La palabra de Rosatti apuntaba a la motivación del oficialismo para poner en el banquillo de los acusados a los ministros de la Corte Suprema.

Rosatti también se refirió a la tensión que existe con el presidente Alberto Fernández, quien cuestionó duramente a la Corte y a la resolución de la cautelar en el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. "Cuando llegó la invitación, sabíamos lo que podía pasar y cuál sería el clima".

Sin embargo, es de destacar la posición tomada por el magistrado y por su par, Carlos Rosenkrantz, en el momento en que Fernández hacía su alocución. "El político suele reclamar, quiere cambiar algo, pero dice que el juez se lo impide. El juez suele decir que no se puede hacer la cosa de cualquier manera, y esto es una tensión casi permanente, que hace a la dinámica de la división de poderes”.

Cada poder del Estado está atravesando parte de esa tensión, según Horacio Rosatti. "El Congreso lo está haciendo con el juicio político, y la Corte con las leyes que pudo haber dictado el Congreso. Esa tensión, con sus distintas modalidades y las formas, se da en la mayoría de las democracias del mundo", expresó el magistrado.

Con respecto a las críticas formuladas por Alberto Fernández en el inicio de las Sesiones, Rosatti dijo que cuando recibieron la invitación "charlamos entre los cuatro ministros y decidimos enviar al presidente y al vicepresidente" del máximo tribunal del país. "No reaccionamos, porque la Corte no se puede dejar llevar por simpatías o antipatías, debe mantener la templanza".