Alberto Fernández: "Argentina es el país que más creció en los últimos años"

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles la inauguración del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En el inicio de su discurso, el jefe de Estado resaltó los 40 años de democracia y dijo que en ese marco fue grave "el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner".

"Vuelvo a exigir a la Justicia que profundice la investigación y actúe con la misma premura con la que archiva causas", agregó.

"Les pido que actúen con la misma premura con la que se archivan causas contra jueces y empresarios poderosos", agregó Fernández, a escasos metros de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En tanto, rechazó las críticas de quienes lo tildaron de "moderado", y sostuvo: “Fui yo el que estuvo al lado de Lula (Da Silva) cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo repúblicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”.

"No tuve otro propósito que servir a mi pueblo, nadie podrá atribuirme ningún hecho por el cual me haya enriquecido", enfatizó Fernández, que también reconoció "errores" durante estos más de tres años de gestión.

La Economía y el crecimiento

Al hablar de economía, el Presidente aseguró que ni él ni su ministro de Economía, Sergio Massa, necesitan al Fondo Monetario Internacional (FMI) "para saber que hay que lograr el equilibrio fiscal".

"No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones.

El presidente Alberto Fernández puso de relieve hoy la mejora de la actividad económica y destacó la asistencia del Estado a los distintos sectores con el propósito de "sentar las bases para el crecimiento equilibrado" en el marco del ordenamiento de las cuentas fiscales.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Fernández señaló que la Argentina es "uno de los países que más creció en estos dos últimos años" y auguró que continuará con esa tendencia en 2023, con lo que se completarán "tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedió desde el 2008".

Fernández ratificó el compromiso para reducir "la alta inflación", tarea que reconoció no es "sencilla", y recordó que "quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo".



En una alusión a sectores de la oposición, criticó a quienes "anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas" y dijo que "intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza".

"Quienes hicieron estallar la economía argentina hace apenas tres años, son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro", advirtió.

"La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento de 5,4%", subrayó al tiempo que recordó que en 2021 el Producto Bruto Interno (PBI) había aumentado un 10,3%.

En su discurso, el primer mandatario resaltó que "no hay solución a nada si la economía no crece" y advirtió sobre la necesidad de "sentar las bases" para que el crecimiento sea "equilibrado".



Al respecto, planteó que "si no crecemos, no hay nada para distribuir" y que "si crecemos sin políticas activas de distribución, la riqueza se concentra en pocas manos".



"En ese clivaje es donde tiene que asentarse un Estado inteligente y eficiente", sentenció, para remarcar la importancia de las "políticas activas" adoptadas por su Gobierno.

Fernández diferenció la política económica actual de la gestión de su predecesor, Mauricio Macri, y en ese sentido citó el crecimiento de diferentes sectores industriales en relación con el nivel que recibió en 2019.



En ese marco, destacó que "en 2022 la actividad industrial creció 4,5% respecto a 2021, y muestra un crecimiento del 12,1% en la comparación con 2019", con el nivel de empleo "más alto desde junio de 2018, acumulando 29 meses consecutivos de expansión".

Rechazo a la coparticipación

El presidente Alberto Fernández cuestionó duramente a la Corte Suprema por el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de coparticipación, lo que generó el momento de mayor tensión de la Asamblea Legislativa.

"Soy orgullosamente porteño, pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa Ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia".

"Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria", enfatizó.

Sus palabras generaron una ola de aplausos de parte de los legisladores del Frente de Todos, los rostros adustos de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y los gritos de rechazo y abucheos de Juntos por el Cambio.

"Es un honor que me insulte diputado (Fernando) Iglesias", ironizó Fernández ante los cuestionamientos que lanzó el legislador del PRO por la Ciudad, quien durante los momentos previos a ese pasaje se había sentado de espaldas al Presidente para no verlo.

Según remarcó, "los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional".

"La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república", lanzó, Fernández.

"La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ´cuestiones políticas no judiciables´ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas", agregó el mandatario nacional.

Violencia de género

Fernández anunció que en los próximos días reglamentará la Ley N° 27.696 de abordaje integral para las personas víctimas de violencia de género en el programa médico obligatorio de obras sociales, y sostuvo que en 2023 se lanzará el Programa Constructoras, con foco en la formación en oficios orientado a mujeres y diversidades.

"En los próximos días reglamentaré la Ley 27.696, una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales", señaló el presidente sobre la normativa sancionada a finales de noviembre del 2022, en la apertura del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso nacional.

Además, explicó que, con la reglamentación de esta ley, se garantizará la "cobertura integral de las prácticas preventivas y terapéuticas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria".

El Presidente también recordó que, para dar respuesta a las violencias por motivo de género, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad continúa avanzando en la implementación del Programa Acompañar.



"Se trata del primer programa nacional de apoyo económico y psicológico a mujeres que están en situación de violencia de género. A través de esta política ya alcanzamos a más de 270.925 mujeres y diversidades de todo el país", destacó.



En tanto, Fernández anunció el lanzamiento este año del Programa Constructoras, una iniciativa que buscará la "formación en oficios relacionados con la construcción orientado para mujeres y diversidades".

Con información de Télam y Noticias Argentinas