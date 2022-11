El colegio que dejó sin vacante a alumnos con discapacidad cierra sus puertas

Las autoridades del Colegio Magno de Pilar, que hace unos días dejó sin vacante a ocho alumnos con discapacidad porque "bajan la vara de exclusividad", confirmaron que cerrarán de forma definitiva la institución una vez que finalice el Ciclo Lectivo 2022.

Ante la repentina decisión del colegio, Pablo Basz, papá de Manu, uno de los ocho chicos damnificados por la decisión de no renovarles su matrícula, manifestó a Ciudadano News su "sorpresa" por la decisión de las autoridades de la escuela.

Al consultarle si tenían institución para que su hijo vaya el próximo año dijo: "No por ahora, todavía estamos asimilando la gran sorpresa, y empezando a evaluar opciones", reconoció.

Para cerrar dijo que desde la institución dieron "una serie de argumentos que van más allá del caso de los 8 chicos sin matrícula para el 2023", con respecto a lo anunciado por las autoridades del establecimiento educativo.

Ante la denuncia de los padres y niños afectados, el caso se hizo conocido a nivel nacional, sin embargo, desde el colegio se negaron a revertir la decisión. "Aún bajo todas la presiones que se están llevando a cabo, y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio o a hacer inviable el proyecto educativo, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá”, señalaron en su momento.

Los argumentos del colegio para el cierre

Entre los argumentos esgrimidos desde las autoridades del colegio por el cierre definitivo, "no tiene que ver con las numerosas dificultades que encontramos a lo largo del camino, sino con una nueva intervención de la Dirección General de Cultura y Educación, que desde hace un tiempo ha dado muestras de no acompañar nuestro plan".



Es que los directivos del Magno no solo dejaron sin matrícula a alumnos con discapacidad, sino que también desoyeron las normativas vigentes sanitarias y educativas durante la pandemia de coronavirus al abrir el colegio, pese a la prohibición que regía por la situación epidemiológica durante los primeros meses del año 2021.



"La decisión resulta muy dolorosa por las implicancias que tendrá en nuestra comunidad, tanto en los alumnos, que siempre fueron el centro de todas nuestras acciones, como sus padres, y especialmente los docentes y empleados, quienes en todo momento estuvieron dispuestos a perfeccionarse, aprender, enseñar y dar lo mejor de ellos mismos, superando, cada vez, nuestras expectativas", indicaron en el comunicado.

Y agregaron que "siempre" respetaron a las autoridades superiores del Estado, "nunca hemos aceptado que se nos impida hacer lo que la ley no prohíbe ni se nos obligue a hacer lo que la ley no manda".



"Como intentamos trasladar a nuestra propuesta educativa esa firmeza en la defensa de todos los ámbitos de libertad, mal podríamos, nosotros mismos, dejar de ser consecuentes con esta convicción", aseguraron.



Desde el establecimiento también apuntaron que fueron advertidos sobre la posibilidad de causas penales por implementar un plan de doble escolaridad en 2021, y hubo una medida cautelar de la cartera educativa provincial.



"Dada la animosidad creciente y el nivel de progresiva intromisión en nuestras decisiones, resulta más que claro que un Colegio como Magno College no es bienvenido en el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires", concluyeron en la nota enviada a los familiares.