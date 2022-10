Un colegio no renueva las matrículas a chicos con discapacidad porque "bajan la vara"

Padres del colegio privado Magno College de Pilar denunciaron que el establecimiento educativo dejó sin matrícula para el 2023 a ocho chicos con discapacidad porque "le bajan la vara de exclusividad" a la institución.

En declaraciones con Ciudadano News, Pablo, padre de Manu, uno de los chicos a los que se les informó que no será rematriculado durante el 2023, expresó: "Mi hijo tiene una discapacidad, por lo cual es una medida discriminatoria del momento en que no se puede fichar a un chico con discapacidad en una escuela".

El nene, que actualmente tiene 10 años y cursa 4 grado, tiene síndrome de Hunter, una condición genética compleja que ataca lo físico y lo neurológico, y va desde los 5 años al establecimiento educativo. "Nosotros queremos que siga en esa escuela, que se revierta la medida y se den las condiciones para que los chicos con discapacidad puedan seguir porque mi hijo adora a sus amigos y ellos a él", contó Pablo.

Con respecto al establecimiento educativo, el papá explicó que "esta escuela fue un ejemplo de educación inclusiva e integración hasta hace un tiempo, cuando nosotros la elegimos para nuestro hijo, tenía un director fantástico que alentaba que se inscribiera a chicos con discapacidad, eso se empezó a perder cuando fue reemplazado por una directora con un perfil muy diferente y ahí cobró visibilidad el dueño de la escuela, quien actualmente toma estas decisiones que transmite esas ideas de restricción y los directivos actuales lo avalan".

El argumento formal fue que "nos buscáramos otro colegio, ya que niños como hijo 'bajan la vara' y que es dueño del colegio como digo 'soy dueño de una casa, un departamento y que alquilo y todos los años puedo decidir que inquilino dejo y a cuál echo".

Y amplió: "De los 8 chicos a los que se les notificó, algunos tienen alguna discapacidad formal con un certificado como mi hijo y otros chicos tienen necesidades especiales". Pablo contó que "en la nota no nos dan ninguna explicación, solamente nos dicen que no van a ser matriculados y nos invitan a buscar otra escuela", agregó.

Para cerrar indicó que la denuncia formal que han realizado es "ante el Inadi y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires".

Derecho de las personas con discapacidad

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Juan Carlos González, Defensor de las Personas con Discapacidad y Sociólogo UNCuyo, explicó cómo cómo se aborda el tema inclusión en las instituciones: “Hace un momento me puse en contacto con el defensor del ciudadano de Pilar y con la Defensoría del Pueblo de provincia de Buenos Aires, que es quien está interviniendo, lo primero que hay que decir es que no es materia de discusión, es una vulneración flagrante de derechos, que a personas con discapacidad no se les renueve la matrícula en razón del rendimiento que puedan tener o no a partir de su discapacidad".

El profesional expresó: "Esto no impacta solamente contra los derechos consagrados por la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, sino que también pone en crisis derechos propios que tienen que ver con el sistema educativo nacional.

Hubo una resolución en 2016, la 311 del Consejo Federal de Educación, que dejó explícito que el derecho de admisión no tiene validez, hoy está prohibido el derecho de admisión en razón de la discapacidad de las personas".

Por lo tanto, "decir que ese derecho de admisión en muchos casos ocurre de manera solapada, en donde le dicen a la persona que no les quedan bancos, ponen excusas que en el fondo es porque no quieren incluir a personas con discapacidad, pero esto ha sido tan brutal que hasta esa misma decisión empresarial de un colegio ha sido pública por un directivo del colegio".

González manifestó que "ahora se actuará de manera judicial porque no es admisible una cuestión así".

Al consultarle si hay diferencia lo que es un colegio de educación de privada, González aclaró que "en el sistema educativo nacional todas, o casi, todas las escuelas que existen son públicas, lo que cambia si es de gestión estatal o privada" y especificó que "todas las escuelas son públicas porque responden al sistema público de educación".

La diferencia es que las escuelas privadas, "han tenido ciertas normativas que justamente cambiaban la situación, por esto cobran una cuota mensual", entonces, "hasta no hace muchos años había provincias como en Mendoza o en muchas otras que estaban legalizados de alguna manera ese derecho de admisión, era difícil discutir porque si bien impactaba contra la convención internacional, que es parte de la Constitución, realmente había normativas inferiores contradictorias, ahora eso ya no existe".

La normativa existente para el sistema educativo y dice que "no existe el derecho de admisión para ninguna escuela pública, sea de gestión estatal o gestión privada".

Por lo tanto, “no hay posibilidad de expulsión de los alumnos en razón del argumento que ha dado esta escuela. No es admisible de ninguna manera y tienen la obligación de incluir a las personas con discapacidad que se presenten, por consiguiente, están ante un acto discriminatorio".

Los apoyos para un alumno con discapacidad se configuran de acuerdo a las necesidades educativas y de acuerdo a las barreras que pueda tener en razón de su discapacidad esa persona, "hay niños que necesitan un docente de apoyo, un acompañante terapéutico.

También hay niños que no lo necesitan y simplemente precisan un auxiliar para asistencia básica como para ir al baño". González precisó que "todas las escuelas tienen la obligación de tener un recurso humano capacitado que esté a la altura".

Qué dice la Ley

La Resolución 311/2016 La resolución 311/16 indica que el Estado de implementación de dicha resolución sobre educación inclusiva aprobada por el Consejo Federal de Educación en el año 2016. En la misma, "se busca propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo, el acompañamiento de las trayectorias escolares y la promoción, acreditación, y titulación de los y las estudiantes con discapacidad".

"En vistas a seguir formulando políticas que avancen en la concreción de los derechos de las personas con discapacidad, de manera que todos los estudiantes estén incluidos en el sistema educativo argentino, la Modalidad de Educación Especial toma lo expuesto en el artículo 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206: 'Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades'", agrega.

Y asimismo, se compromete a “brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”.

En el artículo 42 de la Ley de Educación Nacional se establece que: “La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo".

La Educación Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, "garantizará, por intermedio de diversas estrategias, la inclusión de los estudiantes con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona”.