Denunció a sus vecinos por "hacer asado todos los días"

Una mujer denunció a sus vecinos porque hacen asados casi diariamente. Sucedió en la localidad cordobesa de Villa María, donde la denunciante expresó su fastidio por esta práctica. Según argumentó, no le molesta el olor, la música o los ruidos, sino el hecho en sí.

La noticia fue dada a conocer por el medio local Cadena 3, que señaló que fue necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad para intentar llegar a una solución.

Alicia Peressutti, la titular de este organismo, contó en una entrevista los detalles acerca de la denuncia de esta mujer y admitió el asombro que le generó escuchar su relato.

“Vino una vecina muy enojada a hacer la denuncia. Muchas veces al atenderlos baja su nivel de enojo. Pero esta mujer insistió en hacer el reclamo y solicitó una audiencia con los vecinos de al lado”, comenzó. Y agregó: “Pensamos que sería algo relacionado con la enredadera, con el perro que ladraba o con el gato que maullaba, pero nos planteó algo totalmente insólito. Dice que los vecinos "de al lado comen asado noche por medio o casi todas las noches”.

Alicia Peressutti, defensora del Pueblo de Villa María, Córdoba.

Peressutti le consultó si le molestaban los gritos de los vecinos, la hora en que comían o incluso el olor, pero la denunciante afirmó: “Yo estoy molesta porque comen asado, con lo que cuesta la carne”.

“Le pregunté si le arruinan la ropa y dijo que no. Está enojada porque los vecinos comen asado, es insólito”, siguió, a la vez que contó que se pusieron en contacto desde la Defensoría del Pueblo con los vecinos para intentar llegar a una solución del problema.

“Les dije que a lo mejor podría ser que la inviten de vez en cuando. He hablado por teléfono y me dijeron que van a venir acá para buscar una solución. Está enojada en serio. Hace un año que no les habla”, advirtió sobre la gravedad del enojo de la mujer.

Y cerró expresando su deseo de poder unir a ambas partes: “Estamos tratando de recuperar la relación entre ellos, uno siempre necesita de los vecinos”.