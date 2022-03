Se cansó del humo y les apagó el asado con una hidrolavadora

Un video se volvió viral en las últimas horas y el mismo muestra cómo una mujer decide apagarle un asado a unos obreros, con una hidrolavadora.

El audiovisual refleja cómo una mujer que reside en un edificio sale por el balcón e, indignada, decide tirar agua hacia abajo, en dirección a una obra. Sucede que allí se encontraba un grupo de trabajadores de la construcción realizando un asado, sobre unas chapas.

Este acto fue grabado por uno de los obreros, quien enfocó las dos artes de la situación: por un lado, la señora disparando con su hidrolavadora y, por el otro, los hombres mirando la actitud.

Como era de esperar, el material se viralizó en las redes sociales y más de uno decidió no quedarse al margen de lo ocurrido.

"Ejemplo de lo amargada y hostil que está la sociedad postpandemia y sin plata", escribió un usuario de Twitter que compartió el video, el cual se llenó de comentarios a favor y en contra de ambos lados.

Algunas de las respuestas: "Parece más una falta de consideración hacía los vecinos que no tienen por qué soportar el humo/olor en sus casas. Seguro que había otro lugar en la obra para hacer el asado"; "Me admira que tenga una manguera y una hidrolavadora en un departamento sin balcón. ¿Para qué la usa? Además de para mojar el asado ajeno, por supuesto"; "No le echemos la culpa a la pandemia, señoras que te devolvían la pelota pinchada hubo siempre"; "Si soy yo hago lo mismo detesto el olor a asado en la casa, la ropa, etcétera, usar nuevamente productos de limpieza, lavar nuevamente la ropa".