Denuncias por los folletos de drogas en Morón: "Esperé que dijeran que era un error"

Luego de la polémica que se generó en los últimos días por una campaña por parte del partido Morón en la provincia Buenos Aires, en la que se refería al "consumo responsable de estupefacientes", el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff realizó un denuncia penal contra el intendente de esa localidad, Lucas Ghi y funcionarios de la Dirección de Juventudes.

En declaraciones en el programa Metaverso, conducido por Rebeca Miranda y Gabriel Landart, el diputado habló sobre la denuncia que presentó: "Era un folleto que decía si tomás cocaína, tomá de a poquito, fíjate como lo recibe tu cuerpo y eso es instigación, es un delito".

Y amplió: "La ley 23737 de estupefacientes, artículo 28 lo dice taxativo, lo escribieron para el intendente de Morón, dice que 'se penalizará a aquel que a través de las redes, medios, publicite la manera de consumir estupefacientes'.

Wolff, reconoció que se "demoré" en hacer la denuncia ya que esperaba cuál era la "posición del municipio", esperó que el intendente saliera a decir que "había sido un error", y sacar los folletos de circulación, algo que finalmente no sucedió, además, de la posición del máximo referente del Poder Ejecutivo del distrito y el tipo lo ratificó, "dijo que es una política de estado y esto es una locura".

Además, "porque estamos en manos de locos, ayer salió una banda de sinvergüenza, desde comunicadores hasta políticos a decir que esta es la tendencia en el mundo, cosa que es mentira, que está fuera de contexto pero incluso, si así fuese, esto es una ley en la Argentina, tráela al Congreso y deroguemos el artículo 28 y discutámoslo", manifestó.

Y continuó: “Todos tenemos hijos que andan en la calle, todos conocemos gente que se drogó, tuve adolescencia, tuve noche y la verdad es que la cocaína es una mierda, bueno, cocaína no, tengo hijos de 23 y 25 años, y hoy los chicos tienen acceso a un montón de cosas que antes no teníamos y hay que ser criterioso para comunicar, en mi casa y en la casa de muchos argentinos creo que es la palabra cocaína no".

El diputado expresó que a su entender "estamos en manos de personas que están equivocadas", ya que "he tenido mucho acceso a investigación en adicciones, están locos en creer que pueden interpretar la ley o aplicar algo por encima de la ley y eso como diputado, como padre y actor de la sociedad no lo voy a permitir, por eso presenté una denuncia penal porque me parece que es un gran ejemplo, porque si vas a pensar en hacer eso, pensé bien antes", reflexionó.

Causa en el Inadi

La semana pasada la Cámara Federal porteña dispuso archivar una denuncia realizada por la actriz y conductora Florencia Peña contra los diputados Wolff y Fernando Iglesias, a quienes acusó de realizar comentarios misóginos y machistas de contenido sexual por Twitter, luego de su visita a la residencia de Olivos en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Para ese tribunal, con votos divididos, las afirmaciones de los legisladores eran “cuestionables” pero no configuraron delito.

Con relación a eso Wolff expresó que "la causa que me hicieron a mí es una causa inventada y el Inadi es el comisariato, yo pregono la libertad de expresión", reconoció.

Y completó: "Es muy divertida la causa que me armaron porque tengo dos tuit, donde Fernando Iglesias de la nada tuitea algo que dice para mí la señorita iba a prender la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie", mientras que "yo puse de rodilla y abajo puse la economía", por eso "me denuncia la señora Peña, la justicia dice que no hay delito, porque no me refiero a nadie", explicó.