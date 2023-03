Cristina recibió el apoyo de los líderes de la región y reivindicó la "década virtuosa"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo presente este martes en el evento "Voluntad popular y democracia", en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ex mandataria encabezó la mesa de cierre de la reunión, pactada con el objetivo de "respaldar" a Cristina tras su condena en diciembre pasado. Del panel de debate que trató sobre "Persecución judicial" y "Lawfare" también participaron Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Sámper, José Luis Rodríguez Zapatero, Marco Enrique Ominami y Baltasar Garzón, entre otros referentes regionales y judiciales. Estuvieron presentes como espectadores Eugenio Zaffaroni y el ex presidente uruguayo Pepe Mujica.

Pasadas las 21 y luego de varias exposiciones, Cristina Kirchner tomó la palabra: “Una noche de muchas caricias y golpes después de tantos golpes y hasta de intentos de tiros”. Para la exmandataria "las sentencias se escriben en los medios", mientras, otra vez, volvieron los reclamos desde el público sobre su candidatura.

En otro tramo de su intervención, señaló: "No nos van a perdonar nunca", recordando las políticas económicas y en materia de derechos humanos que llevaron adelante los gobiernos nacionales entre el 2003 y el 2015 que se votó la nulidad de las Leyes de Impunidad, es decir, de Obediencia Debida y Punto Final.

Luego se refirió al lawfare o persecución judicial como "criminalización de la política", a la vez que afirmó que está relacionado con los golpes militares y el rol de las Fuerzas Armadas en los años 70.

"Este lawfare que inunda a la región fue precedido por otros instrumentos previos. Durante la Doctrina de Seguridad Nacional, las FFAA cumplieron en todas la región el rol de interrupción de los procesos que hoy se llaman populistas y que toda la vida fueron democráticos, populares y nacionales", dijo, y recordó el golpe militar de 1976, cuando "se quebró ese modelo y patrón de acumulación económico y cultural", y concluyó con que "todo tiene que ver con la economía".

Cristina se refirió a la participación de los trabajadores durante su gobierno, expresando que "creció muchísimo". A la vez, puntualizó sobre el populismo: "Cuando iba a Europa me preguntaban por los populismos. Fue la década virtuosa. No lo digo yo. Fue el momento en que más se redujo la desigualdad económica y social en la región. Esta es la clave".

"No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos a la sociedad, el derecho de los trabajadores a participar equitativamente en lo que produce", agregó.

Al cierre de su discurso, la vicepresidenta se refirió al problema de narcotráfico en el país y atribuyó la culpa al "neoliberalismo que aplaza al Estado", lo que provoca que "los narcos ocupen ese espacio".

Además, acusó a la Justicia de ser cómplice en la situación: "A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco". Y agregó: "Si queremos luchar contra el narcotráfico, hay que desarmar primero el sistema financiero que lava la guita del narco".

Al respecto, habló sobre la "necesidad" de "recuperar el sistema judicial". "Es necesario recuperar el sistema judicial no solamente por lo que pasa con los dirigentes comprometidos con las causas populares, sino también con los dramas de la sociedad", detalló.

En ese sentido aseguró que no está preocupada por su situación judicial, sino por "construir un Estado democrático". “No me interesa si me van a condenar, lo que me interesa es construir un Estado democrático en el que las garantías de la constitución no sean cartón pintado", concluyó.