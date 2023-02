Compra de carne 10% más barata con tarjeta: anuncian que el plan "no alcanza"

El 2023 marcó un aumento del 35% y 40% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, que impactó en los mostradores de todo el país. Uno de los planes que está ideando el Gobierno y que anunciaría próximamente, sería la posibilidad de comprar carne con un descuento.

La idea es que rija un plan con una rebaja del 10% para la compra de carne vacuna con tarjetas de débito en las carnicerías; así los consumidores podrán recibir reintegros en sus compras de hasta $1.000 por transacción.

En diálogo con el programa Metaverso que se emite por Ciudadano.News, Alberto Williams, titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de CABA, dio detalles acerca de cómo funcionará el plan para comprar cortes de carne y recibir un reintegro económico a cambio, produciéndose así, el descuento.

“Preocupado por los precios de la carne, en general de todo, no vemos una solución a corto plazo, algo que dure un tiempito para que la gente pueda consumir algo”, remarcó Williams.

Solución definitiva o un paliativo

“Solución no, porque se tendría que bajar mucho, pero sí bienvenido (el plan) porque es algo. Sin embargo no sabemos cómo será, por lo que hemos escuchado el descuento ese lo asumirá el consumidor”, comenzó diciendo el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de CABA.

Igualmente, el entrevistado dejó en claro que el plan no alcanza al enfatizar, nuevamente “peor es nada”. Además, hizo la salvedad de que “sería muy bueno si el Gobierno llevara ese 10% de la tarjeta, que no tenga que intervenir ni el carnicero, matarife, ni nadie, es decir que lo reciba directamente el consumidor”.

Por qué sube el precio de la carne

El camarista explicó que “cuando se abrió otra vez la exportación, el primer día del mercado anduvo bien, el segundo la carne subió un disparate y se fueron manteniendo, pero subió mucho más de lo normal. También hay que tener en cuenta que tampoco hay demanda de carne, y ahora va a ser peor, si la exportación sigue libre va a ser peor, no vamos a comer más carne, porque ese sistema no es está pensado para consumidor local”.

Para Williams, “los sueldos no suben de acuerdo a cómo están los precios. Los funcionarios, políticos tendrían que sentarse en una mesa a hacer algo histórico para el país, ver cómo puede parar esta inflación y salir para adelante. Pero no los veo bien, están todos peleados, todos solucionan los problemas en teoría, pero cuando llegan arriba no solucionan nada”, cerró.