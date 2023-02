Germán Philippens presenta un sonido renovado en 'Momentum'

Después de muchos años y siete discos con Arcangel, Germán Philippens comenzó a gestar, en 2018, su primer disco como solista, titulado Momentum. Fue un largo proceso que se desarrolló en ciudades de tres países distintos: Argentina, Chile y España.

"(El disco) empezó en Chile, en Concepción, con mi gran amigo y productor Angelo Mesina, que me llamó un día y me dijo: 'Tengo dos o tres días de un estudio, ¿Tenés algo? Yo siempre tengo algunas canciones metidas en los bolsillos, entonces le dije: 'Claro, voy pa' allá'", explicó el músico en una charla con Ciudadano News.

"Llegué a Concepción, al primer estudio autosustentable de Latinoamérica, que es el de Mauro Carrizo, que tiene como 18 paneles solares... Empezó ahí, ahí grabé tres canciones, después seguí grabando en Mendoza y lo terminé en España", recordó Philippens sobre el proceso de grabación.

Momentum es un disco con 'triple nacionalidad', y eso, según su creador, "influyó, porque a las canciones yo no las tenía terminadas, se iban gestando en los lugares, con la onda que había ahí en ese momento". "Claro que cada país metió su condimento", reflexionó.

En comparación con sus producciones con Arcangel, a las que definió como "heavy metal argentino", el cantante y guitarrista mendocino dijo: "En este disco quise fusionar. Por ejemplo, está Tonada de la nueva voz, que es una zambita hermosa, pero tocada como si fuera una banda de blues. Después, el primer tema, Del tiempo que nos queda, es una chacarera pintada de metal. También está Vuela, que es una canción dramática... Estaba como un niño jugando con plastilina, metiendo fusiones y colores".

El LP tiene un total de diez canciones, en las que participaron músicos de distintas ciudades, como por ejemplo, el reconocido guitarrista Felipe Staiti guitarra, quien tocó en el cover de Génesis Jesus he knows me.

Con su nueva banda, formada por tres músicos chilenos (Camilo Borda en batería, Claudio Lavín en guitarra y Cebolla Morález en el bajo), Germán Philippens ya comenzó a mostrar los temas del álbum en Chile y también en Mendoza, en el marco de una gira que los traerá, el sábado 25, desde las 20, al Club Pedro Molina de Guaymallén (Matienzo 2073). Las entradas tienen un valor de $1200 anticipadas y $1500 en taquilla.

Sobre el recital que viene desplegando, Philippens avisó que está enfocado en Momentum y recalcó: "Quería terminar la gira a propósito en Mendoza, en mi casa, con la gente que me alentó cuando empecé".

Por último, el artista analizó: "Nunca hay que olvidarse del lugar que le dio calor a uno, porque en la música estás bastaaaante solo, y en los 90' la escena del metal en Mendoza era muy linda, muy grande y ahora hay mucha gente festejando que vuelvo a tocar y que le gusta el disco. Es la fecha con la que quiero cerrar la primer parte de la gira, porque después quiero seguir por Perú, Ecuador, México y Estados Unidos. Ahora se cierra acá, en casa, con los que quieran venir, sean pocos o sean muchos, porque al final uno está solo en la vida, pero en el ínterin, juntarnos es muy bueno, y si nos junta la música, creo que es mejor".