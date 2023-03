El particular modo que eligió Lindsay Lohan para anunciar su primer embarazo

Lindsay Lohan y su marido Bader Shammas anunciaron en la red que esperan a su primer bebé juntos. La actriz compartió una significativa imagen para contar al mundo la noticia y agregó "Pronto".

Luego, consultada por el medio especializado TMZ, la actriz y cantante estadounidense de 36 años dijo sobre el momento momento de su vida: "¡Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y estamos deseando que llegue este próximo capítulo de nuestras vidas!".

De acuerdo al sitio, Lindsay fue fotografiada hace poco más de un mes luciendo ropa holgada que le cubría el vientre. Ahí comenzaron a surgir rumores de embarazo.

Lindsay Lohan y Bader Shammas se casaron a mediados de 2022 y lo anunciaron el día del cumpleaños de ella en un posteo en la que confesaba ser “la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre, sino porque él me encontró y supo que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Estoy atónita de que este sea mi esposo”.

Los futuros padres empezaron a salir justo antes de la pandemia, y en noviembre de 2021 ella anunció su compromiso. Entonces, los medios aseguraron que la pareja se conoció en Dubái, país al que la también cantante se mudó en 2014.

¿Quién es Bader Shammas, el esposo de Lindsay Lohan?

Bader Shammas es el vicepresidente adjunto en Credit Suisse, una empresa líder en servicios financieros que asesora a los clientes en todos los aspectos de las finanzas, en todo el mundo y las 24 horas del día, según el sitio web la organización. Anteriormente trabajó en BNP Paribas, uno de los bancos más grandes del mundo.

Shammas estudió ingeniería mecánica en la Universidad del Sur de Florida. En 2012, recibió una licenciatura en finanzas de la Universidad de Tampa.

¿Qué pasó con Lindsay Lohan?

En 2020, en plena cuarentena por el coronavirus, Lindsay Lohan sorprendió al mundo con su regreso a la música, luego de 15 años de ausencia.

La artista se hizo un lugar en la música pop gracias al lanzamiento de sus dos álbumes "Speak" y "A Little More Personal (Raw)", en 2004 y 2005 respectivamente, que tuvieron éxito entre sus fans más devotos. “Confessions Of A Broken Heart (Daughter To Father)”, “I Want You Tu Want Me” y “Edge of Seventeen”, son algunos de los temas recordados de su último trabajo discográfico.