Video: Robó a una bebé recién nacida del hospital y dio una excusa increíble

Una médica pediatra de 42 años, Claudia Soares Alves, fue arrestada en Itumbiara, Goiás, Brasil, tras secuestrar a una recién nacida del hospital. La Policía rescató a la bebé y detuvo a la profesional, quien ofreció una excusa insólita para justificar su acción.

La insólita excusa

El abogado de Soares, Vladimir Rezende, afirmó que su defendida sufre de trastorno bipolar y estaba en una crisis psicótica al momento del secuestro, incapaz de discernir sus acciones. Según Rezende, Soares había cambiado recientemente su medicación debido a un supuesto embarazo, lo que desencadenó el episodio psicótico.

El Momento del Secuestro

El martes, Soares ingresó al hospital de Uberlândia, Minas Gerais, identificándose como pediatra. Se dirigió a la sala de maternidad y tomó a la bebé de solo tres horas de nacida. Las cámaras de seguridad captaron su entrada y salida del hospital, mostrando cómo regresaba a su vehículo con la bebé en brazos.

Al ser detenida en su casa, la Policía encontró pañales, ropa y otros accesorios de bebé, sugiriendo una premeditación del acto. Estos hallazgos contradicen la defensa de un acto impulsivo debido a un brote psicótico.

Testimonio del Padre

Édson Ferreira, padre de la bebé, relató que Soares se presentó en el hospital como pediatra y tocó los senos de su esposa para verificar si había leche, afirmando que llevaría a la bebé a alimentarla. "Minutos después vi que mi niña no regresaba y entonces nos dimos cuenta de que se la habían llevado". En diálogo con la TV Anhanguera, expresó: "Es un alivio volver a ver a mi hija. No hay que pagar ningún precio. Que se haga justicia, que esta mujer sea realmente arrestada y que no le pase a nadie".