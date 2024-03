Trump amenazó con un “baño de sangre” si pierde las elecciones de noviembre

El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano, Donald Trump, afirmó este sábado que habrá "un baño de sangre” en el país si pierde las elecciones del próximo noviembre contra el actual mandatario, el demócrata Joe Biden.

“Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país”, dijo Trump durante un mitin en Ohio, el primero que ofrece desde que el último martes logró los números necesarios para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca.

El magnate neoyorquino no aclaró a qué se refería con esas palabras, que pronunció mientras prometía medidas proteccionistas para los vehículos fabricados en Estados Unidos.

“Ahora, si no salgo elegido, va a ser un baño de sangre. Eso va a ser lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país”, dijo, sin aclarar a qué se refería. Más tarde, añadió: “No creo que vaya a haber otras elecciones en este país, si no ganamos estas elecciones... desde luego no unas elecciones que tengan sentido”.

Sus comentarios provocaron una declaración de la campaña de reelección de Biden en la que se afirmaba que “así es Donald Trump”. Un portavoz de la campaña de Biden, James Singer, dijo: “Quiere otro 6 de enero (el día del ataque al Capitolio), pero el pueblo estadounidense le va a dar otra derrota electoral este noviembre porque sigue rechazando su extremismo, su afición a la violencia y su sed de venganza”.

Dos republicanos críticos con Trump, sin embargo, salieron en su defensa. El senador por Luisiana Bill Cassidy dijo el domingo en el programa Meet the Press de la NBC: “También se podría mirar la definición de baño de sangre y podría ser un desastre económico. Y así, si está hablando de la industria automotriz, en particular en Ohio, entonces puedes verlo con un poco más de contexto”.

Mike Pence, el exvicepresidente de Trump que esta semana se negó a respaldar su candidatura, hizo un argumento similar. “(Él) estaba hablando claramente sobre el impacto de las importaciones que devastan la industria automotriz estadounidense”, dijo Pence en Face the Nation de CBS.

Trump, quien nunca reconoció su derrota contra Biden en las presidenciales del 2020, está imputado por haber intentado revertir los resultados electorales de hace cuatro años y haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Durante su discurso en Ohio, el republicano calificó de “rehenes” a los detenidos por atacar el Congreso y prometió que los indultará si consigue volver a la Casa Blanca.

Trump retomó su discurso xenofóbico

También repitió su retórica insultante hacia los inmigrantes, a los que llamó “criminales” e incluso puso en cuestión que sean “personas”. “No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto”, expresó.

Trump logró el pasado martes ganar suficientes delegados en las primarias como para asegurar matemáticamente su nominación presidencial en la convención que el Partido Republicano celebrará el próximo julio.

Entre otras declaraciones polémicas, el republicano ha prometido ser un “dictador” en el primer día de su mandato y sugirió que animaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no cumplan con las cuotas de gasto en defensa.

Con información de DiarioAr y EFE