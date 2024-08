Robert F. Kennedy Jr. sorprende con su retirada de la contienda presidencial

En una conferencia ante los medios, celebrada este viernes 23 de agosto, el candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., declaró que pone fin a su campaña para llegar a la Casa Blanca y, a su vez, comunicó su apoyo al expresidente republicano, Donald Trump.

"En mi corazón, ya no creo tener un camino realista hacia la victoria electoral frente a esta censura implacable y sistemática y al control de los medios de comunicación. Por lo tanto, no puedo, en buena conciencia, pedirle a mi personal y voluntarios que sigan trabajando largas horas, o pedirles a mis donantes que sigan donando cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca", reflexionó el hijo de Bobby Kennedy y sobrino del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy (JFK), ambos asesinados en 1968 y 1963, respectivamente.

Kennedy comunicó su salida de la contienda electoral en un acto celebrado en Arizona, pero pidió a sus seguidores que voten por él en el resto de los estados en los que aún estará vigente su nombre en las papeletas.

También, anunció que dará su respaldo al expresidente Donald Trump: "Tres grandes causas me llevaron a participar en esta contienda y estas son las principales causas que me persuadieron a dejar el Partido Demócrata y a postularme como independiente, y ahora a dar mi apoyo al presidente Trump", afirmó.

Según los datos de las encuestas, Robert F. Kennedy contaba con menos de un 5 por ciento del apoyo del total de votantes. Pese a esto, su respaldo a Trump podría tener cierta influencia en el resultado final en unas elecciones que se visualizan como muy disputadas. Cabe recordar, que Trump competirá el 5 de noviembre próximo contra la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

Kennedy, también, dejó entrever que Trump le pidió que forme parte de su Gobierno. La oferta, según el testimonio del ahora excandidato, se produjo en dos reuniones con el republicano. La primera en los días posteriores al intento de magnicidio del pasado mes de julio, y una segunda cita semanas después.