Quedó con muerte cerebral por un reto viral y una jueza ordenó su desconexión

Archie Battersbee.

Un niño de 12 años terminó con muerte cerebral, aparentemente luego de hacer un desafío viral. Según trascendió, fue internado, pero una jueza ordenó desconectarlo, en contra de la voluntad de sus padres.

Se trata de Archie Battersbee, quien terminó internado en el Royal Hospital de Whitechapel, en el este de Londres, luego de sufrir daños cerebrales el pasado 7 de abril, cuando sus padres lo encontraron inconsciente.

Lo cierto es que, en base al diagnóstico de los médicos, el niño padece un daño cerebral irreversible, por lo que la jueza Justice Emma Arbuthnot ordenó que debería ser desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida.

En su dictamen, la magistrada autorizó a los profesionales médicos del hospital a desconectar el respirador mecánico del niño, no seguir con la administración de medicamentos y no intentar ninguna reanimación cardíaca o pulmonar cuando cese la potencia cardíaca o los esfuerzos respiratorios.

También indicó que si Archie “continúa con ventilación mecánica, el desenlace probable es la muerte repentina y las perspectivas de recuperación son nulas”.

“Encuentro que Archie murió al mediodía del 31 de mayo de 2022, poco después de que se hicieran las resonancias magnéticas ese día. Creo que se ha establecido de manera concluyente el cese irreversible de la función del tronco encefálico”, describió en su sentencia.

La postura de los padres

No obstante, los padres del menor, Hollie Dance y Paul Battersbee, sostienen que el corazón de su hijo continúa latiendo y quieren que el tratamiento continúe, por lo que apelarán la sentencia.

“Me siento asqueada de que el hospital y la jueza no hayan tenido en cuenta los deseos de la familia. No creo que se le haya dado a Archie el tiempo suficiente. Su corazón todavía late, me ha apretado la mano y, como madre, sé que él todavía está ahí”, aseguró la mamá.

Los familiares también están pidiendo a la gente que asista a una vigilia por el joven, en las puertas del nosocomio.