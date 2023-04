¿Otra crisis bancaria? First Republic pierde más del 40 por ciento de fondos

El banco estadounidense con sede en San Francisco, estado de California, First Republic, atraviesa un contexto de extrema ansiedad por su futuro, luego de derrumbarse un 49 por ciento de sus acciones en Wall Street, debido al retiro de más de 100.000 millones de dólares en depósitos por parte de sus clientes.

Pérdida abrupta de depósitos

La cotización de sus activos fue suspendida en reiteradas oportunidades durante la jornada en la bolsa neoyorquina, tras la publicación de operaciones de la firma con datos que desalentaron al mercado. La debacle de este pasado 25 de abril significa que First Republic perdió más de 90% de su capitalización bursátil desde inicios de marzo.

Fuerte caída en la bolsa de Wall Street

La entidad, que se vio afectada durante la crisis financiera, por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, registró en el primer trimestre del año una 'fuga incesante' de sus depósitos con la salida de casi el 58% del dinero que la entidad contabilizaba en el trimestre anterior.

Sorpresa de la banca estadounidense

Algunos analistas del mercado consideran sorprendente que First Republic Bank, un banco de tamaño mediano (número 14 de Estados Unidos), orientado a clientes de alto poder adquisitivo de los estados costeros, empezó a percibirse como un peligro latente para el sistema bancario hasta el punto de que el gobierno decidió socorrerlo semanas atrás.

El fundamento de la preocupación respecto al banco californiano, tiene mucho de su sustento en la salida de los clientes de grandes patrimonios que decidieron trasladar su capital a entidades con mayor respaldo del Gobierno federal, en caso de una nueva crisis del sistema.

"Es el mayor ejemplo de un banco que podría caer, pero no debería. Un banco de primera clase que no tendría que estar en esta circunstancia", dijo una fuente cercana al acuerdo que inyectó al First Republic la suma de USD 30.000 millones en efectivo, provenientes de las reservas de rescate, coordinada entre muchas entidades bancarias, y manejadas por el Gobierno de Joe Biden.

Asistencia por 30.000 millones de dólares

First Republic Bank recibió la inyección de efectivo de 11 rivales, incluidos los mayores prestamistas de Estados Unidos.

La Reserva Federal tuvo que responder con acciones de salvataje junto a la banca privada

La cifra de depósitos anotada por la firma en “crisis”, al cierre del trimestre, era de 104.474 millones de dólares, con la salvedad de que esta cantidad incluye los 30.000 millones de la inyección de fondos proporcionada a la entidad por otros bancos estadounidenses.

Caída de las ganancias trimestrales

De este modo, descontando esta inyección, el banco regional registró la salida de 101.963 millones de dólares, respecto de los 176.437 millones de dólares en depósitos contabilizados, al cierre del cuarto trimestre de 2022 (setiembre, octubre, noviembre y diciembre).

En este contexto, el banco estadounidense informó de que en los tres primeros meses del año en curso (enero, febrero y marzo) alcanzó un beneficio neto de 269 millones de dólares, un 32,9 por ciento menos que en el mismo periodo de 2022.

Acciones de contención, reducción de costos y despido de empleados

"Como resultado de los recientes acontecimientos, el banco está tomando acciones para fortalecer su negocio y reestructurar su balance", explicaron altos ejecutivos de la entidad, en referencia a los esfuerzos para aumentar los depósitos asegurados, reducir los préstamos del Banco de la Reserva Federal y disminuir los saldos negativos de los préstamos para hacer frente a los depósitos no asegurados.

Por otro lado, los directivos también están tomando medidas para reducir sus gastos. Las mismas incluyen reducciones significativas en la compensación de los puestos gerenciales, la reducción del espacio y de cantidad de oficinas corporativas y la desestimación de proyectos no esenciales y actividades de apoyo cultural, entre otras disposiciones.

Las decisiones también afectarán a los empleados. El banco espera reducir su planta de trabajadores de alrededor de 7.200 individuos en aproximadamente un 20-25 por ciento, en el segundo trimestre del 2023.