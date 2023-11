Cinco atletas de Cuba que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que finalizaron el domingo, se quedaron en Chile y solicitaron refugio, este miércoles 8 de noviembre, al país trasandino, informó la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá.

Anuncio del Gobierno trasandino

"Sabemos que hoy, cinco personas se acercaron a solicitar refugio. No podemos decir quiénes son, porque este proceso tiene una característica de reserva", aseguró Tohá a medios locales.

Esos cinco cubanos se suman a otro deportista de la isla caribeña que ya había solicitado refugio, algo de lo que se informó este pasado martes.

Todos los solicitantes de asilo forman parte de un grupo de ocho atletas de la delegación cubana que decidieron permanecer en Chile, con la intención de acogerse al derecho de refugio humanitario o asilado político, como informó un letrado que representa a algunos de ellos y el ministerio del Interior.

"Las demás personas que no se fueron con su delegación (cubana), no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa, están legalmente dentro del país", aseguró la ministra.

Los derechos de los faltantes en la Delegación isleña

El gobierno de Boric detalló este pasado martes que de los 412 miembros de la delegación cubana que llegó a Chile con motivo de los Juegos Panamericanos, 391 dejaron el país y 21 se mantenían en territorio chileno.

Una vez que se emite la solicitud de refugio, los solicitantes de esta condición reciben una visa por ocho meses, que les permite trabajar en Chile y que puede ser renovable mientras las autoridades pertinentes lo autoricen, haciendo el análisis particular en cada caso.

Según cifras oficiales cubanas, desde 2022 hasta la fecha, han migrado 187 atletas cubanos de alto rendimiento, entre ellos más de una decena de boxeadores, incluido el reconocido Andy Cruz, para muchos considerado, el mejor púgil del país caribeño.