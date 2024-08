Lula dijo que Venezuela tiene un régimen autoritario pero no es una dictadura

Luego de pronunciarse por llevar adelante nuevas elecciones en Venezuela, luego del fraude del régimen chavista, el presidente de Brasil aseguró que en Venezuela existe "un régimen autoritario muy desagradable", aunque negó que se trate de una dictadura. "No, no es una dictadura", quien no ocultó su preocupación por lo que está sucediendo en ese país.

Luiz Inácio Lula da Silva añadió que "el problema de Venezuela debe ser resuelto por Venezuela", y se debe aguardar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados de las elecciones

presidenciales. "Hubo una elección, el presidente Maduro dijo que ganó, la oposición dijo que ganó. Lo que estoy pidiendo es ver los números, las actas. ¿Dónde están las actas? Solo puedo reconocer si ellos muestran las pruebas", remarcó.

"Deseo que Venezuela tenga un proceso de reconocimiento internacional y eso depende únicamente de Venezuela. La oposición sabe de ello y Maduro también lo sabe", agregó Lula, sumando que comparte la preocupación y la ha conversado con sus pares de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.

Lula y Maduro

A la vez, descartó la posibilidad de una guerra civil en ese país, señalando que "hay muchos países con disposición para ayudar a que se viva en paz en Sudamérica", y arriesgó que "hubo precipitación en la sanción contra Venezuela" por parte de la Unión Europea, pues "no pueden condenar" sino "armar un diálogo", situación que le expresó al jefe del Gobierno alemán, Olaf Scholz, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Vale recordar que el jueves la presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, informó sobre la realización del peritaje técnico de todo el material electoral de los comicios del 28 de julio, como parte del recurso contencioso electoral introducido por el presidente Maduro para dirimir la controversia sobre un presunto fraude denunciado por la oposición.

Esto llega luego de conocerse la declaración de Santo Domingo, donde el ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, junto con más de 20 países, pidió "mesura" a todos los actores "sociales y políticos" a la hora de realizar apreciaciones en público sobre Venezuela. Firmaron países de la región, Europa y África, durante la ceremonia de juramento del presidente del país, Luis Abinader, y en la que participó la canciller Diana Mondino.