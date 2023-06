El próximo 20 de agosto serán las elecciones generales en Ecuador y, en total, serán ocho las fórmulas inscriptas que competirán por la presidencia del país.

Comunicado del Consejo Electoral

Así lo comunicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se prevé que, a comienzos de agosto, recién se inicie la campaña de difusión política.

Ecuador irá a las urnas para elegir Ejecutivo, casi dos años antes de lo previsto, por la decisión de disolución del legislativo del presidente Guillermo Lasso, quien se enfrentaba a una inminente destitución en un juicio político, y decidió invocar la "muerte cruzada", que implica la cesación de actividades de la Asamblea Nacional y el llamado a comicios anticipados, tanto para el Poder Ejecutivo como para el cuerpo de legisladores.

Completar el mandato de Guillermo Lasso

A tal efecto, quien gane en agosto no gobernará por un período completo, sino que completará el mandato de Lasso, hasta 2025, ya que este último no irá en busca de su reelección. Un dato llamativo es que el partido gobernante Creo no postuló a otro candidato.

En consecuencia, los ocho candidatos serán: Daniel Noboa, Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner, Luisa González (la candidata del expresidente Rafael Correa), Jan Topic, Yaku Pérez, Bolívar Armijos y Xavier Hervas.

Tras la inscripción de las candidaturas, el Comité electoral abrirá la fase de impugnaciones y el listado final se conocerá el domingo 6 de agosto. Se estima que habrá una campaña proselitista muy breve, entre el 8 y el 17 de agosto.