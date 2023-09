Un encuentro significativo se suscitó en el marco de la reunión de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por sus siglas en inglés). La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, el primer ministro chino, Li Qiang y el canciller de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, participaron en la jornada de este jueves 7 de septiembre de la Cumbre de Asia Oriental.

Advertencias en un marco de diálogo

En la misma, el presidente indonesio, anfitrión de la cita, lanzó una advertencia sobre las crecientes rivalidades entre las potencias.

La cumbre puso alrededor de la misma mesa a China y Estados Unidos un día después de que Qiang advirtiera que “las grandes potencias deben manejar sus diferencias para evitar una nueva Guerra Fría”.

La cita en la capital Yakarta reunió a dirigentes de 18 naciones, incluyendo a los 10 integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y las principales potencias con influencia en la región.

Las interacciones entre las delegaciones de las dos mayores potencias mundiales, Estados Unidos y China, fueron seguidas de cerca ante el riesgo de recrudecimiento de las tensiones sobre Taiwán, los vínculos con Rusia y la rivalidad por ganar influencia en el Pacífico, en vísperas de la cumbre del G20 que se celebrará en la India este fin de semana.

“Cada líder tiene la misma responsabilidad de no crear conflictos, no provocar nuevas tensiones y, al mismo tiempo, reducir los puntos de fricción”, afirmó el presidente indonesio, Joko Widodo, tras la cumbre. “Puedo garantizar que si no somos capaces de gestionar nuestras diferencias, seremos destruidos”, añadió.

Presidente Joko Widodo

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, denunció “la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia”, “los desafíos a la seguridad en el mar de China Meridional y la amenaza de los misiles norcoreanos”.

Sin embargo, en el documento final de la cumbre “se suprimió un párrafo que hacía referencia a esta zona marítima en disputa”, afirmó un funcionario estadounidense. “China se negó”, explicó.

“Por eso tampoco hay un párrafo sobre Ucrania, porque Rusia se opuso”, indicó bajo condición de anonimato.

Esta cumbre fue también la primera ocasión de encuentro entre dirigentes estadounidenses y rusos en casi dos meses.

Lavrov habló de los “riesgos de militarización del este de Asia” y acusó a la OTAN de “penetrar en la región”, según un comunicado de la cancillería rusa. Tachó también de “conflictiva la alianza militar Aukus”, entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido.

Canciller ruso Serguéi Lavrov

En la cumbre también participaron, junto a los países miembros de la Asean, los Estados de India, China, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, más Estados Unidos, Rusia y Canadá como asociados.

Reuniones anexas

Al margen de la cumbre, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se reunió con su homólogo chino Li Qiang y confirmó que visitará Beijing este año.

Las grandes potencias usaron las charlas previas en Yakarta para trazar alianzas y ejercer presión en el bloque de 10 países de la Asean (Myanmar, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam).

De izquierda a derecha, el primer ministro de la India, Narendra Modi, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en la Cumbre de Asia Oriental como parte de la 43º Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Yakarta

A su vez, la cumbre de la Asean celebrada previamente estuvo dominada por la crisis política y humanitaria en Myanmar, donde los líderes de la región le pidieron a la Junta militar gobernante que detuviera los ataques contra civiles y garantizara los derechos ciudadanos y el respeto a la constitución.