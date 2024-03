Kate Middleton anunció que tiene cáncer con un emotivo video

El anuncio, que la princesa describió como un "gran impacto", se hizo a través de un mensaje de video. La noticia se conoce dos meses después de que Kate Middleton se alejara temporalmente de la vida pública luego de lo que el Palacio de Kensington informó en ese momento era una cirugía por una afección abdominal no cancerosa.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo Kate, de 42 años, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William.

"La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Kate Middleton continuó diciendo: “William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

Y agregó: “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Kate dijo que les había dicho que estaba “bien y cada día se volvía más fuerte al concentrarse en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”. Elogió al príncipe William por estar a su lado como “una gran fuente de consuelo y tranquilidad”, así como por el apoyo que ha recibido del público.

"Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo", declaró la princesa.

Terminó su efusivo mensaje diciendo que también tenía presentes a "todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer".

"Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No estan solos", concluyó Kate.

El anuncio es un golpe devastador para la monarquía británica, ya que el rey Carlos III está actualmente en tratamiento por un cáncer no especificado, que fue anunciado por el Palacio de Buckingham a principios de febrero.

La actualización sobre el cáncer de la princesa ocurre luego de que Kate se sometiera con éxito a una operación abdominal el 16 de enero. Tras la intervención, permaneció en un hospital londinense durante 13 días y, por recomendación médica, ha estado alejada de los actos públicos durante su recuperación.