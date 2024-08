González no se presentó a la tercera citación y corre riesgo de allanamiento su residencia

Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, no se hizo presente, este viernes por la mañana, en la sede del Ministerio Público Fiscal. Dicha cartera intimó al ex diplomático a comparecer, entre otros señalamientos, por la publicación en Internet de datos no oficiales que acreditarían su victoria en los comicios, por lo que se especula, ahora, con que las autoridades chavistas ordenen su arresto en las próximas horas.

La Fiscalía General del régimen de Nicolás Maduro había citado por tercera vez a González Urrutia para este viernes a las 10:00 (hora local), para presentar testimonio sobre su presunta implicación en delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia, delito informático, asociación para delinquir y conspiración. De no acudir, el ministerio que conduce, Tarek William Saab, advertía que entendería una actitud de "peligro de fuga" y "peligro de obstaculización" de las indagaciones, por lo tanto, avalado por la normativa ante estos casos, se podía proceder a la detención.

En este contexto, la dirigente opositora María Corina Machado ya había adelantado, ayer jueves, que, pese a la amenaza explícita, "por supuesto" González Urrutia no acudiría y seguiría "resguardado".

En una rueda ante medios españoles, Machado denunció que Venezuela vive bajo un sistema "totalitario" y expresó su temor a que las fuerzas chavistas puedan intentar allanar la vivienda del ex diplomático en cualquier momento y sin previo aviso.