¿Fue otra locura de Elon Musk cambiar Twitter por X? Opinan los expertos

Los individuos tendemos a resistir el cambio de manera innata, especialmente cuando afecta a hábitos arraigados, y esta resistencia no fue diferente cuando el multimillonario sudafricano Elon Musk optó por cambiar el logotipo de Twitter por una "X" hace algunos días. ¿Qué tan desacertada fue su elección de cambiar el logo de la marca? De acuerdo con expertos y empresas especializadas en branding, los movimientos del magnate resultaron en una depreciación del valor de la marca estimada entre 4 mil y 20 mil millones de dólares.

El verbo "tuitear" marcó un hito en la cultura moderna a nivel internacional. La plataforma de la red social del pájaro azul adquirió un valor considerable en la vida cotidiana de las personas, tanto que incluso la Real Academia Española incluyó la palabra en su diccionario. Es precisamente por esto, que hay analistas de marketing que consideran que la decisión de deshacerse de una marca tan valiosa para la sociedad fue un error "totalmente irracional".

“Se necesitaron más de 15 años para ganar tanto capital en todo el mundo, por lo que perder Twitter como marca es un golpe financiero significativo”, opinó Steve Susi, director de comunicación de marca de Siegel & Gale.

¿Cuánto vale la marca?

Según la revista Fortune, el problema no radica en el cambio del nombre de la empresa en sí. En el pasado, otras compañías, como Google, que se convirtió en Alphabet Inc y Facebook, que se transformó en Meta Platforms Inc, realizaron cambios similares para permitir que diferentes negocios dentro de la empresa pudieran crecer sin estar limitados por su nombre original. Es decir, Twitter no fue la única empresa que cambió su nombre y a las demás no pareció afectarles negativamente. Sin embargo, lo que realmente es valioso en estos casos es el nombre de la marca en sí y cómo la sociedad percibe y valora esa identidad establecida a lo largo del tiempo.

"¿Por qué tomar una marca reconocida, con mucho capital de marca a su alrededor y luego desecharla por completo y comenzar desde cero?", cuestionó el profesor Dube, quien enseña en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. "A corto plazo, parece extraño", citó la BBC.

Durante una entrevista con el medio mencionado, el profesor de marketing de la Universidad de Nebraska Omaha, Yanhui Zhao, expresó una perspectiva más alentadora que la mayoría de los analistas. Sostuvo que los cambios de marca pueden ser beneficiosos, sobre todo cuando una empresa está enfrentando dificultades o busca transformar su rumbo.

Cambios en Twitter

Elon Musk tomó decisiones que han ido transformando gradualmente a Twitter, destacándose entre ellas la eliminación del tick azul gratuito y la implementación de una moderación de contenido más estricta. Sin embargo, estas acciones también generan controversia, debido a despidos repentinos y facturas impagas, todo esto confluyó en mala prensa y demandas legales.

Como resultado de este contexto, el futuro de la red social se tornó incierto, y los auspiciantes comenzaron a alejarse de Twitter. De acuerdo con el diario The New York Times, los ingresos publicitarios de Twitter en Estados Unidos durante las cinco semanas que transcurrieron desde el 1 de abril hasta la primera semana de mayo, han disminuido considerablemente en un 59% con respecto al año anterior, alcanzando solo US$ 88 millones.

La X

“X es el estado futuro de interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajes, pagos/bancos, creando un marketplace global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. Impulsado por la IA, X va a conectarnos en maneras que recién ahora empezamos a imaginarnos”, escribió la CEO Yaccarino a través de X.

“Si bien la visión de Musk es convertir X en una 'aplicación de todo', esto requiere tiempo, dinero y personas, tres cosas que la empresa ya no tiene”, criticó Mike Proulx, director de investigación de la firma de análisis Forrester, según difundió The Guardian. Pero Farhad Divecha, director gerente de la agencia de marketing digital del Reino Unido Accuracast, dice que un cambio de logotipo no traerá de vuelta a los anunciantes, pero la creación de una plausible "aplicación de todo" sí lo hará.

“El cambio de logotipo marca el comienzo de la transición hacia su visión de X. No recomendamos que los anunciantes se lancen todavía, pero estamos observando este espacio muy de cerca”, expresó.