Un hombre se inmoló frente al tribunal que juzga a Trump

Este viernes en Nueva York, donde se celebraba el histórico juicio a Donald Trump por sobornos en su tramo de selección del jurado, un hombre se prendió fuego y ardió durante varios minutos a la vista de las cámaras de televisión instaladas en el exterior. Allí se celebra el primer juicio penal de la historia contra un expresidente de Estados Unidos, y un vocero de la policía de Nueva York indicó que el hombre fue declarado muerto durante la noche en un hospital.

Los testigos del hecho señalaron que el hombre, de unos 30 años, sacó panfletos de una mochila y los lanzó al aire antes de rociarse con un líquido y prenderse fuego. Sobre el contenido de los panfletos, indicaron que hacía referencias a los "malvados multimillonarios", aunque no se leía en ellos el nombre del exmandatario y actual candidato.

Se trataba de Max Azzarello, de San Agustín, Florida, quien no parecía tener como objetivo a Trump ni a otros implicados en el juicio, y luego se estableció que en un manifiesto publicado en Internet, un hombre que utiliza ese nombre afirma que se prendió fuego a sí mismo y pide disculpas a sus amigos, a los testigos y a los primeros intervinientes. El mensaje advierte de "un golpe fascista apocalíptico" y critica las criptomonedas y a los políticos estadounidenses, pero no señala a Trump en particular.

El jurado

El hecho se dio tras completarse la selección del jurado para el juicio, despejando el camino para que los fiscales y los abogados defensores hicieran las declaraciones de apertura el lunes en un caso derivado del dinero pagado a una estrella del porno. Los 12 miembros, junto con seis suplentes, examinarán las pruebas en el primer juicio de la historia para determinar si un expresidente de Estados Unidos es culpable de infringir la ley.

El jurado está compuesto por siete hombres y cinco mujeres, en su mayoría empleados en profesiones: dos abogados corporativos, un ingeniero de software, un logopeda y un profesor de inglés. La mayoría no son nativos de Nueva York, sino que proceden de todo Estados Unidos y de países como Irlanda y Líbano. Los suplentes se mantienen en reserva.

Por parte de la fiscalía se convocó a al menos a 20 testigos, según la abogada defensora de Trump, Susan Necheles. Trump podría testificar en persona, en una arriesgada maniobra que le abriría al contrainterrogatorio, en una causa en la que está acusado de encubrir un pago de 130.000 dólares que su entonces abogado Michael Cohen hizo a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 para que guardara silencio sobre un encuentro sexual que ella dice que tuvieron una década antes.

Trump se ha declarado inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales presentados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y niega cualquier encuentro de ese tipo con Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. También se ha declarado inocente en otros tres casos penales, pero éste es el único que irá a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre.