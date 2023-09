España: ¿qué significa DANA (o gota fría) y cómo afecta al clima?

La DANA es un fenómeno meteorológico que consiste en una depresión aislada en niveles altos formada por aire frío que puede generar lluvias y vientos fuertes. Esta situación ha afectado a Madrid y otras zonas del centro y sur de España, provocando inundaciones, cortes de carreteras y servicios, y daños materiales.

La DANA ha dejado dos muertos en la provincia de Toledo y un desaparecido en Madrid. También ha causado el desplome de un puente en Aldea del Fresno y la entrada de agua en el metro de Madrid. La estación de Chamartín ha quedado anegada por la tromba de agua y La Guardia Civil ha rescatado a una pareja atrapada por el lodo en Granada.

La DANA ha puesto en alerta roja el sur y oeste de la Comunidad de Madrid, donde se han registrado precipitaciones intensas y persistentes. Esto ha llevado a que se le recomiende a la población evitar las zonas inundables, no cruzar los cauces de los ríos o arroyos, no circular por carreteras anegadas o no acercarse a los tendidos eléctricos.

¿Qué significa DANA?

DANA son las siglas de Depresión Aislada en Niveles Altos. Se trata de una zona donde la presión atmosférica es más baja que la del aire que la rodea, lo que suele generar nubosidad, lluvias y vientos. Esta depresión se forma por aire frío y se sitúa en niveles altos de la atmósfera.

El término gota fría se usa coloquialmente para referirse a la DANA, pero no es del todo correcto, ya que la gota fría es solo una parte de la DANA. La gota fría es la masa de aire frío que se desprende de una corriente de aire en chorro y que queda aislada del flujo original.

¿Cómo se origina una DANA?

Para entender cómo se origina una DANA hay que tener en cuenta las corrientes de aire en chorro o jet stream. Estas son flujos de aire rápidos y estrechos que circulan alrededor del planeta en la troposfera y la baja estratosfera. Hay dos tipos principales: el chorro polar y el chorro subtropical, donde el aire es frío.

Estas corrientes de aire no tienen un movimiento rectilíneo, sino que presentan ondulaciones o meandros, llamados vaguadas en meteorología. A veces, estas ondulaciones se amplifican tanto que se estrangulan y se cortan, quedando aisladas del chorro original. Esta porción de masa de aire frío que se corta y se aísla es la gota fría.

La gota fría flota sobre latitudes inferiores a las que normalmente ocupa el aire frío y puede interactuar con el aire cálido y húmedo que hay debajo. Esto puede generar inestabilidad atmosférica y favorecer la formación de nubes y precipitaciones. Así se forma la DANA o depresión aislada en niveles altos.

La DANA es un fenómeno típico del verano y el otoño boreales sobre zonas como el Mediterráneo. Esto se debe a que en esta época del año hay un mayor contraste térmico entre el aire frío de las capas altas y el aire cálido y húmedo de las capas bajas.

La DANA suele desplazarse lentamente o permanecer estacionaria sobre una misma zona durante varios días. Esto puede provocar lluvias intensas y persistentes, sobre todo en áreas cercanas al mar o con relieve montañoso. También puede generar vientos fuertes, granizo e incluso tormentas eléctricas.

¿Es peligrosa una DANA?

La DANA no es sinónimo de desastre natural, sino más bien de alerta y precaución. Se trata de un evento ocasional que puede traer beneficios para el medio ambiente, como el aumento de las reservas hídricas o el alivio del calor. Sin embargo, también puede causar afectaciones serias debido a las fuertes lluvias y vientos.

Por eso, es importante estar informado sobre la evolución de la DANA y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.