Elecciones en Venezuela: "La gente reaccionó y eso es lo más importante de todo"

La oposición venezolana ha declarado su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, a pesar de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgaron la victoria al actual mandatario Nicolás Maduro. Los líderes opositores, María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, aseguran tener las pruebas que demuestran su triunfo, obteniendo el 70% de los votos.

María Ángeles Sosa es periodista venezolana y desde hace 13 años vive en Argentina. En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, se animó a abrir su corazón y expresó lo que siente a partir de los hechos que están sucediendo en Venezuela.

"Más allá de lo que está pasando y cómo está pasando, por ambas cosas estoy feliz. La gente reaccionó y eso es lo más importante de todo y los que estaban del lado de Maduro han reaccionado, los militares, la policía, todos ya están volcándose hacia el lado que tienen que estar, que es la oposición", afirmó

—Cuando Nicolás Maduro canta 'Milei vos sos la dictadura', ¿te parece que hay rasgos dictatoriales en Milei o vivimos en una democracia que está en permanente evolución?

—Con respecto a Milei tengo mi blanco y mi gris, creo en Milei, creo que está haciendo lo correcto. No creo que sea un dictador en absoluto, todo lo contrario, es total democracia. Lo que está haciendo Milei lo va a tener que hacer el gobierno venezolano en Venezuela, cuando un gobierno anterior está tanto tiempo y más el tipo de gobierno que está tú tienes que acomodar el país.

"Es como un cáncer, para curarte o salvarte hay que poner quimioterapia y es dolorosa y fuerte entonces, eso está pasando en Argentina y eso es lo que va a pasar en Venezuela seguramente y quizá peor, no sé si será como el procedimiento de Milei porque él lo quiere hacer más rápido, pero va a pasar, Venezuela tiene un nuevo presidente que es Edmundo y cuando este invasor se vaya, porque se va a escapar, estoy segura de que se va a escapar y sé que no falta mucho, va a costar, no va a ser todo pan con miel, y más largo que en Argentina porque ha sido peor que el de Argentina", comentó.

—Con Edmundo, veo una relación algo parecido a la figura de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, donde María Corina tiene una presencia muy fuerte y Edmundo es casi un apéndice, alguien marginal al costado de ella.

—Pero eso es a propósito, eso lo sabemos todos los venezolanos y Edmundo lo sabe, él está ahí para que María Corina gobierne, ella no puede asumir ningún cargo político o lanzarse a candidaturas para cargos políticos porque no se lo permiten, está proscrita, por eso Edmundo.

"Primero ella había puesto a una chica y también la inhabilitaron y entonces, en los últimos procesos para inscribirse a la candidatura, llamaron a Edmundo y él aceptó, él fue un embajador, un señor, es un señor".

—Se habla de fraude, pero, ¿Cómo es el sistema de votación que tiene Venezuela, cómo para justificar el fraude?

—En primer lugar, no hubo fraude, hubo robo que es diferente. Los votos están, no hubo manipulación de máquinas, no hubo nada de eso.

"Los votos están, de hecho, María Corina Machado tiene todas las pruebas que tiene los votos, es más del 75%, llega casi a un 90%, no hubo manipulación de votos ni fraude en las votaciones, por primera vez. Están los votos que están y le corresponden a quien corresponde, Maduro no creo que llegó ni a un 30% y es mucho, él lo que hizo fue agarrar una computadora y mandar a hacer un papel o un post que dijera lo contrario, eso es todo lo que hizo", dijo.

"Sabemos que Maduro está apoyado por muchos gobiernos de países que no tienen libertades, bueno que se vaya para allá, estoy segura de que Maduro al final lo único que hará es escapar. No estoy esperanzada, estoy completamente segura de esto", concluyó la venezolana.