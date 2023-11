"Dos Estados bien marcados en Israel y Palestina y estatus especial a Jerusalén"

El papa Francisco pidió que haya "dos Estados bien marcados" en Israel y Palestina y un "estatus especial" para Jerusalén, al tiempo que consideró que "toda guerra es una derrota", reveló que llama "todos los días" a los religiosos atrapados en Gaza por los ataques del Ejército israelí y advirtió que una escalada de la violencia "sería el fin de muchas vidas".

"Toda guerra es una derrota. Nada se soluciona con la guerra. Nada. Todo se gana con paz, con diálogo. Entraron en los kibutz y tomaron rehenes. Mataron gente. Y luego la reacción. Los israelíes van y toman a esos rehenes para salvarlos. En la guerra una bofetada provoca otra", lamentó hoy el Papa al analizar el conflicto en Medio Oriente desatado con los ataques del grupo Hamas el 7 de octubre. Se trata, agregó, de "dos pueblos que deben convivir".

"Con esa sabia solución: dos pueblos, dos estados. El Acuerdo de Oslo: dos Estados muy marcados y Jerusalén con un estatus especial", enfatizó en una entrevista realizada por el noticiero TG1 de la cadena Rai, citada por Télam.

Al ser consultado sobre su comunicación con los religiosos que quedaron dentro de Gaza una vez iniciados los ataques de Israel, el Papa sostuvo que los llama "todos los días".

"Los llamo todos los días y también hay una monja argentina allí y el párroco estaba en Belén cuando pasó todo esto y no pudo regresar porque había ido a Belén a comprar medicinas. Ahora está en Jerusalén, pero no puede entrar", detalló Francisco.

"En esta pequeña parroquia viven 563 personas. Lo llamé antes de venir y todos los días trato de acompañarlos. Por el momento, gracias a Dios, las fuerzas israelíes respetan esa parroquia", agregó luego.

Frente a la violencia en Medio Oriente y a otros conflictos abiertos en el mundo, el pontífice sostuvo que una escalada de la violencia "sería el fin de muchas cosas y de muchas vidas".

"Creo que la sabiduría humana detiene estas cosas", se esperanzó Francisco.

Las declaraciones del Papa a la cadena italiana se dan horas después de que en el Ángelus de este miércoles pidiera rezar "por los pueblos que sufren las guerras de hoy".

"Continuamos rezando por los pueblos que sufren a causa de las guerras de hoy", dijo el pontífice tras rezar la oración desde el Vaticano con motivo del día de los Santos ante miles de fieles.

"No olvidamos la martirizada Ucrania, no olvidamos Palestina, no olvidamos Israel", agregó luego el Papa en referencia a la nación invadida por Rusia desde febrero de 2022 y a los territorios en disputa en Medio Oriente.

"No olvidamos tantas otras regiones en las que la guerra es aún demasiado fuerte", animó por último en un nuevo mensaje a favor de la paz.

Comunicado de la Cancillería argentina

La Cancillería argentina condenó el ataque de Israel a Gaza, como respuesta a los bombardeos del grupo islamista Hamas contra ese país, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, que ya dejó el saldo de miles de muertos y heridos. Lo hicieron a través de un comunicado: "La profundización de la violencia en la Franja de Gaza está causando un número cada vez mayor de víctimas. La población civil, en particular mujeres, niños y ancianos, es la que se ve más afectada por este conflicto. Asimismo, resulta preocupante el aumento de la violencia en Cisjordania", detallaron.

En tanto, se aclaró que fue repudiado el ataque de Hamas, ya que se describió que "la Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna".