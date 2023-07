Diputados de Chile le quitaron la calificación de “presidente” a Pinochet

La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de resolución que quita la calificación de “presidente” al dictador Augusto Pinochet en las reseñas de la Biblioteca del Congreso.

La iniciativa contó con 67 votos a favor, 47 en contra y ocho abstenciones y no debe pasar al Senado por tratarse de un proyecto de resolución. El mismo define a la figura de Pinochet como "militar y político" y a su gestión al frente del país por 17 años y tras un sangriento golpe de Estado, como un "régimen autoritario".

"Yo quiero saludar la votación de la Sala, porque 67 diputadas y diputados estuvieron a la altura de un país que se quiere denominar democrático", dijo la diputada comunista Lorena Pizarro al término de la votación.

"Augusto Pinochet, el asesino, el ladrón, nunca fue presidente. Pero más allá de un tema de palabras, tiene que ver con cómo lo reconoce la historia, y a mí me parece impresentable que la Biblioteca del Congreso nacional lo tenga registrado con aquellos que fueron presidentes de la República: a un dictador no se le puede dar esa nominación", agregó Pizarro.

Desde el pinochetista Partido Republicano, el diputado Johannes Kaiser señaló que "a ustedes puede que no les guste; no les gustó no poder derrocarlo por la vía armada, no les gustó que les hayan impedido establecer su régimen cubano en Chile en el año 1973. Igual fue presidente de Chile, les guste o no", agregó el diputado.

Como parte de los actos conmemorativos de los 50 años del golpe de Estado, el próximo 11 de setiembre, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recordó en una ceremonia en La Moneda a los periodistas asesinados en dictadura.

En el marco del Día Nacional del Periodista, afirmó que los nombres de esos comunicadores "quedarán estampados en el palacio de Gobierno" a las afueras del salón de la Agrupación de Periodistas de La Moneda.

"Sabemos que algunos de estos comunicadores, el mismo 11 de septiembre, lucharon por confrontar el golpe de Estado y el quiebre democrático, entregaron sus vidas en la defensa de este palacio de Gobierno", dijo Vallejo.