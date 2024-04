Asesinato y conmoción en Chile: el caso de los carabineros muertos, en 10 claves

El asesinato de los tres carabineros en el municipio de Cañete, en la provincia de Arauco, en la zona centro-sur de Chile, ha conmocionado al país e incluso a la región.

El crimen ha empujado a la ciudadanía a homenajearlos –eran tres policías jóvenes, entre 30 y 43 años, con hijos pequeños– y su esclarecimiento y castigo se ha convertido en una prioridad para el Gobierno chileno. Ha sido un crimen inédito, según las autoridades, incluso en un lugar conflictivo como la provincia de Arauco, azotada hace años por la violencia.

Los habitantes de esta zona, como en otras regiones vecinas, sufren diariamente la acción de grupos radicales mapuches y el crimen organizado. Ocurren atentados a personas, daños a la propiedad pública y privada, incendios, robos —de madera, principalmente—, amenazas y atentados contra la autoridad, entre otros delitos. Rige el ‘estado de excepción’ desde mayo del 2022, que permite a los militares apoyar el trabajo de Carabineros.

El crimen ha tenido un primer efecto político-institucional. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debía dejar su cargo antes del 7 de mayo, cuando sería formalizado por el delito 'omisivo' de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social de octubre del 2019.

Fue el propio Gobierno, a través de su ministra del Interior, Carolina Tohá, la que informó de este criterio hace algunas semanas: los funcionarios de confianza del presidente no pueden permanecer en sus funciones si se formaliza una investigación judicial en su contra. Luego de los asesinatos de este fin de semana, sin embargo, el Ejecutivo chileno ha ratificado a Yáñez: “En este momento no puede haber cambio de mando en Carabineros”, dijo este domingo la propia Tohá. El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que se solicitó aplazar la audiencia, que no será finalmente el próximo 7 de mayo.

El asesinato de los tres carabineros en 10 claves

Ya hay avances en la investigación

La ministra Tohá ha asegurado que ya existen avances y líneas investigativas que se están siguiendo con base en la primera evidencia. Pero hasta ahora nadie ha reivindicado el asesinato ni tampoco se han realizado declaraciones de determinadas organizaciones violentas negando su participación.

Hay cuatro fiscales a cargo del caso, encabezado por Michelangelo Bianchi, jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Biobío. La policía encargada es la de Carabineros de Chile.

¿Qué hacían allí a esa hora?

Los tres policías se encontraban cerca de la una de la madrugada del sábado, realizando una labor habitual en su patrulla: controlando medidas cautelares de personas que cumplen arrestos domiciliarios, según la determinación de la Justicia. De hecho, la camioneta en que transitaban fue encontrada cerca de uno de los lugares donde debían verificar que se cumpliera una medida cautelar, ha dicho Tohá.

En algún momento, la prensa local informó que habían acudido a la zona por llamados al teléfono de emergencia 133 de Carabineros, pero la ministra del Interior aclaró que estas llamadas, aunque existieron, probablemente se realizaron por vecinos de la zona por los disparos del propio enfrentamiento entre los policías y sus asesinos.

Hubo enfrentamiento

Hubo una emboscada a los carabineros y aunque las circunstancias no están nada claras y menos la secuencia de los hechos, Tohá informó que en diferentes lugares de la ruta quedaron huellas de que hubo un enfrentamiento entre los carabineros y sus asesinos. Esto, pese a que no están sus armas. El grupo criminal, aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, evidentemente estaría compuesto por más de tres personas.

No estaban ni sus armas ni sus cascos

Luego de balearlos y matarlos, los asesinos les robaron. Según informó Tohá, fueron despojados tanto de sus armas como de sus cascos.

El vehículo era blindado

Uno de los aspectos que se ha debatido era el tipo de coche policial en que se movilizaban los tres policías asesinados. El subsecretario del Interior, la noche del sábado, informó que era blindado y que las balas nunca ingresaron al interior de la cabina. Por lo tanto, los policías murieron porque, por razones que se desconocen, bajaron en algún momento del vehículo.

Murieron por los balazos, no quemados

Los cuerpos del sargento 1° Carlos Cisterna Navarro (43 años), el cabo 1° Sergio Arévalo Lobos (34) y el cabo 1° Misael Vidal Cid (30) fueron hallados por bomberos en la madrugada del sábado, cuando se les alertó del incendio de un coche policial a la altura del kilómetro 24 de la Ruta P-72-S, una vía rural peligrosa.

La camioneta estaba incendiada y los uniformados fueron encontrados en la caja. En las primeras horas, hubo informaciones confusas sobre la causa de muerte, pero, aunque los peritos del Servicio Médico Legal (SML) no han entregado detalles del informe, por tratarse de una investigación de carácter reservado, la ministra Tohá aseguró en Canal 13 que fallecieron por los disparos, no por las llamas.

La ministra Tohá dijo que no se sabe aún si todo lo acontecido sucedió o no en el lugar donde fue encontrada la camioneta de Carabineros incendiándose. “Hay muchos detalles que resolver”, dijo.

Chile busca la cadena perpetua calificada para los asesinos

Este domingo, el Ministerio del Interior presentó una querella contra los asesinos de los tres policías, que todavía no han sido encontrados. La querella se presentó por los delitos de homicidio contra carabineros, infracción a la Ley de Armas y por organización criminal. De probarse en los tribunales, aseguró el subsecretario Monsalve, permitiría la cadena perpetua calificada, es decir, las penas más altas. Es la razón por la que la querella, finalmente, no se realizó por la Ley Antiterrorista.

Un tipo de ataque “inusitado”

La ministra Tohá ha sido enfática en asegurar que este crimen múltiple tiene características diferentes. Y aunque ha descrito la zona como conflictiva y peligrosa, que en el último tiempo había mejorado respecto de los índices de violencia, manifestó que no es que se haya vuelto atrás, a lo mismo de antes, sino que se avanzó hacia un tipo de ataque inédito.

“Esa zona, no la zona en general, no Arauco, sino la zona específica donde se produjo el ataque, es un lugar donde históricamente ha habido varios incidentes graves. Es uno de los lugares, en general la provincia de Arauco, donde se ha avanzado en hacer retroceder la violencia. Los ataques violentos han bajado en esa zona en esta temporada del año, a la mitad con respecto al año pasado. Entonces, la zona estaba mucho más tranquila. Pero lo que se vivió el sábado no es simplemente la vuelta de los ataques que se conocieron históricamente: es un tipo de ataque que no habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto una cosa de esta naturaleza. Nunca habíamos visto este modus operandi en todas las dimensiones que se le pueda analizar. El nivel de violencia que esto tiene, el despliegue que significa en la zona que se vio afectada, es inusitado”.

Una respuesta al juicio contra Llaitul

En un fallo inédito, hace una semana, la Justicia declaró culpable a Héctor Llaitul de los delitos de incitación contra el orden público, apología a la violencia –ambos de la Ley de Seguridad del Estado–, usurpación violenta, robo de madera y atentado contra la autoridad. Es el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, un grupo histórico que utiliza la violencia armada como herramienta política en la zona sur de Chile.

Llaitul arriesga una pena de hasta 25 años de prisión y que el atentado contra los policías se haya producido solo a cinco días de la decisión de los tribunales en su contra, ha puesto a Llaitul y a la CAM en la mira. La ministra Tohá no lo descartó: “Puede ser. Es común que las organizaciones, cuando están más débiles, sus acciones ya no sean tan reivindicatorias, sino que tengan por objeto intimidar a la Justicia y defender a sus detenidos”.

Tampoco se ha descartado la participación del grupo Resistencia Mapuche Lavkenche, que opera en esta zona. “Todos estos grupos están siendo investigados”, dijo Tohá.

¿Actuó el crimen organizado?

Todas las hipótesis están abiertas: que los autores del crimen múltiple no estén relacionados con los órganos de lucha territorial mapuche, sino al crimen organizado que se ha instalado en los últimos años en la zona: “Por supuesto que es una posibilidad y es una posibilidad que no se puede descartar, precisamente porque el modus operandi es tan distinto al que conocemos tradicionalmente por las organizaciones que han actuado con una agenda reivindicatoria”, manifestó la ministra del Interior del presidente Gabriel Boric.

Con información del diario El País de España