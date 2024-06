Destacan a López Obrador como un actor principal en la vida de México

Andrés Manuel López Obrador fue reconocido como uno de los principales hacedores de la nueva política que en México ahora tiene continuidad con la primera mujer en gobernar el país del Norte: Claudia Sheinbaum.

Así lo consideró en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) Gustavo Ferrari Wolfenson, analista político: "Fue un tsunami político. En ningún momento creo que el fenómeno de la tradición en un país en donde históricamente el rol de la mujer había sido relegado, al contrario, creo que la mujer en México ahora será reconocida".

"Por primera vez en la historia, tanto la candidata del oficialismo como de la oposición de la mujer, o sea México, entendió el sistema político de Andrés Manuel López Obrador. Pero era tiempo que una mujer encabezara en América Latina, y sobre todo, copiando muchos ejemplos de la primera magistratura y así se logró", analizó.

Admitió que, "creo que fue una construcción muy interesante, no nos olvidemos que este país tuvo 75 años de un partido único. Viene la transición en el año 2000 como la alternancia, como un desgaste necesario del sistema y Andrés Manuel López Obrador qué hace, él recoge porque en el fondo tiene su esencia priista, el viejo estilo clásico, inclusive, podríamos llamar en un pleno ejercicio democrático autoritario de los 70 años".

"Cuando digo autoritario, ese verticalismo que tenía el PRI, donde prácticamente el presidente de la república designaba desde su sucesor hasta el último concejal del último pueblo del país, o sea, era un control absoluto piramidal del sistema", manifestó.

Dentro de los ejercicios democráticos, "quizás Andrés Manuel (López Obrador) vuelve a esas raíces, hace en tiempos modernos y de ahí los conflictos twitteros que tiene con el presidente Milei de manejar un rival. Él necesitaba un rival y su rival es el sistema que lo llama neoconservador de los últimos 30 años del sistema político mexicano", dijo.

Observó que, "él ahí genera un mecanismo de vuelta a las bases, empodera a las clases más vulnerables a través de asistencia social. Un país que se puede dar el lujo todavía de hacerlo porque tiene una economía sana, estable, tiene aproximadamente 70 mil millones de dólares que recibe todos los años de las remesas. O sea, mexicanos que viven en Estados Unidos, que mandan dinero todos los días a sus familias".

"Entonces él les permitió generar, frente al caso de nuestra experiencia frustrada del kirchnerismo, generar asistencialismo pero con caja. Caso nuestro, nosotros lo hacíamos con emisión y sin caja. Entonces, donde él maneja el término de la transformación, creo que su broche de oro, después de los 6 años o mejor, de los 18 años, no nos olvidemos que este fue su tercera intento electoral que lo logra", manifestó.

Y añadió: "Entonces él es un actor principal en los últimos 18 años de la vida política de México y su broche de oro, es decir, le entregó a una mujer como parte de esta transformación que pretendo o pretendí".

"El gobierno de López Obrador, desde el primer día, dejó de lado el tema de la seguridad. Él lanza una proclama donde decía mi política va a ser de abrazos, no de balazos. Ese fue el eslogan de los 6 años de gobierno. Qué quería explicar él, decía que no iba a combatir la violencia con más violencia, sino que iba a combatir las causas que generan la violencia, en este caso podríamos llamarlo y utilizó su mismo término para que sea, todo lo que fuera una reconstrucción del tejido social a partir del apoyo a la clase más necesitada", apuntó.

Haciendo blanco en la versión oficial, "de ahí en más es un país que está atacado por la violencia, no solo está suscrita al norte del país, la famosa frontera con Estados Unidos, que no solo es tema drogas, sino tráfico de migrantes y demás y ahora esto se vuelve en la frontera sur. En este momento los niveles migratorios o de influencia o de paso son incontrolables y es el principal tema de la agenda que están teniendo con Estados Unidos, que es no solo la seguridad, el tema de la droga, sino que es todo el problema de los miles y miles de inmigrantes que están pasando o intentando pasar por la frontera sur. Ese es el primer tema que le va a tocar marcar en la agenda de política exterior a Claudia Sheinbaum. Ahora cómo haces para convivir con la violencia, creo que hoy no lo podés hacer, prácticamente buena parte del país está cooptada en todos los temas institucionales por el crimen organizado".

"Claudia es la herencia de Manuel, pero no es Andrés Manuel. Hay que rescatar que arrasa en todas las provincias, eran 8 que se disputaba, arrasan en 7 y los niveles de participación, en México no es obligatoria la elección, generalmente los niveles de participación estaban entre 45 y 50%, han alcanzado el 70%. Los niveles de participación en provincia, municipios es histórico", cerró.