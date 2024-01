Desde que Elon Musk compró X sus acciones cayeron más del 70%

Según The Guardian, la red social X (exTwitter) perdió más del 71% de su valor desde que fue comprada por el empresario Elon Musk en octubre de 2022. El magnate sudafricano adquirió la plataforma por un total de U$S 44.000 millones y decidió cambiarle el nombre a la empresa del ex pajarito azul.

De acuerdo con la base de datos de Fidelity, la cual, el diario británico se apoyó para indicar la caída de una de las empresas de Elon Musk, reveló que el valor de sus acciones cayeron un 71,5%. Con este dato, el valor de X se situaría en unos U$S 12.500 millones.

En un contexto, donde los discursos de odio se han amplificado gracias a las redes sociales, el diario británico describió que "el número de usuarios mensuales de X cayó un 15% en el primer año desde la adquisición de Musk".

“X ha recortado al menos el 50% del personal y ha reducido la moderación. Y en septiembre, la Unión Europea emitió una advertencia a Musk después de descubrir que X tenía la proporción más alta de publicaciones de desinformación de todas las grandes plataformas de redes sociales”, detalló The Guardian.

Elon Musk

Cuando Elon Musk compró X, el empresario declaró que "estaba comprando la empresa para intentar ayudar a la humanidad". Por eso, una vez dueño de X, tomó la decisión de reincorporar a la red al expresidente Donald Trump y al teórico de la conspiración Alex Jones.

Por otra parte, la revista Forbes sostiene que "Musk es el hombre más rico del mundo" y posee un patrimonio neto de U$S 251.000 millones.