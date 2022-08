Renunció ministra de Chile por una llamada telefónica

La ministra de Desarrollo Social de Chile, Jeanette Vega, presentó su renuncia hoy y se convirtió en la primera baja en el gabinete del presidente Gabriel Boric. El gobierno lleva cinco meses desde su asunción.

Los motivos de la renuncia.

En los últimos días, se filtró una llamada telefónica el pasado 11 de mayo entre una asesora de la funcionaria y el líder y fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Previamente a la comunicación, Llaitul dio una entrevista donde criticó la idea del presidente Boric de crear “Estado Intermedio” en la Macrozona Sur y llamaba a “organizar la resistencia armada”. Por ese motivo, se comunicaron en nombre de la ministro y le comentaron que “ pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”. La interlocutora fue Tania Santis. Si bien la charla pasó a continuar vía WhatsApp, no se hicieron públicos esos registros.

Apenas se conoció la información, la oposición atacó a Vega y exigió su renuncia, deslizando la posibilidad de realizar una acusación constitucional en su contra. Esto prendió las alertas en La Moneda, la sede del gobierno chileno, y obligó a una reunión de ministros.

¿Qué dijo el presidente Boric?

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y por eso reitero, he aceptado su renuncia”, informó el mandatario en su visita a la región de Atacama.

Luego, agregó tener la "convicción de que en esta materia, las señales que demos y la señales que dé yo en particular deben ser claras, sí al diálogo, no a la violencia, quienes no entienden esa premisa básica, tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho que desde el gobierno vamos a defender”. Ahora, el presidente anunció que Paula Poblete será la ministra subrogante en la subsecretaria de Evaluación Social.