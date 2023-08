El último desaire devenido de los desacuerdos entre Buenos Aires y Asunción, por el cobro de peajes por parte de Argentina en la estratégica hidrovía Paraná-Paraguay, ha despertado la cólera del gobierno de Santiago Peña. Tras el supuesto acuerdo de ayer jueves 24 de agosto entre el ministro Sergio Massa y el nuevo mandatario guaraní, el mismo, fue desmentido, en menos de 24 horas, por el titular de la cartera de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.

Declaraciones de Transporte y furia paraguaya

En este contexto, los medios paraguayos tomaron la disputa como el tema central de la agenda local y replicaron un mensaje publicado en las redes del Ministerio de Transporte argentino.

En dicho posteo se publicó de manera oficial la visita y un segundo mensaje señaló: "Sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al Norte, el próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las partes de forma superadora para la optimización de la principal autopista fluvial de la región".

Desde el lado paraguayo, no se hicieron esperar las voces atacando el comunicado de la cartera de Giuliano:

“No se debe tratar una suspensión del cobro, sino una derogación de esta violación, caso contrario estaremos reconociendo la validez. Esta es una decisión política, porque no existen fundamentos técnicos ni legales para que sigan con el cobro. No sabemos si dentro de la agenda de próximas reuniones se incorporará el estudio del peaje, porque en un principio la Argentina anunciaba que no estaba de acuerdo con tratar este asunto", sostuvo Patricio Ortega, titular de la Dirección Nacional de la Marina Mercante del Ministerio de Obras Públicas de Paraguay

A su vez, el funcionario sentenció: “Todo lo que sucedió fue un papelón por parte del candidato a presidente de la Argentina, Sergio Massa".

Argumentos de la cartera de Giuliano

En respuesta ante la cólera de Asunción, desde el Ministerio de Transporte aclararon a medios nacionales: “En ningún momento la Argentina se comprometió a suspender el cobro del peaje”. También, en consonancia, dijeron que sí existió una promesa para reunirse entre ambos países y analizar la inversión que lleva adelante la Argentina en la Hidrovía y sus costos. El objetivo, añadieron, es “buscar una revisión de la tarifa, no su suspensión”.

El Ministerio de Transporte comenzó a cobrar desde el 1.º de enero pasado un peaje de 1,47 dólares por tonelada, para transporte internacional en el tramo de la Vía Navegable Troncal (VNT) que une Santa Fe y la Confluencia con el río Paraguay.

Esta medida, para el país vecino, viola un acuerdo que firmó junto con la Argentina y otros países años atrás, llamado Tratado de Santa Cruz de la Sierra.

Confusión y reclamo de Paraguay

La confusión se generó a partir de la publicación del candidato a presidente de Unión por la Patria: "En Paraguay, junto a Santiago Peña, nos reunimos para fortalecer la cooperación productiva y la agenda de trabajo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la represa Yacyretá", había escrito Massa en sus redes sociales y compartió fotos del encuentro.

Massa en su visita a Peña, minutos después del supuesto acuerdo

En las últimas horas, en Paraguay, el gobierno y los medios de prensa canalizan el malestar como un tema de política de estado. Pese a esto, en 60 días habrá un nuevo encuentro entre los países que integran la Vía Navegable Troncal, para ver si puede destrabarse el conflicto.

Peña considera casi un engaño la visita de Massa

El presidente paraguayo respaldó la versión de la Cancillería de su país. "Nosotros entendíamos que se iba a detener el cobro, que íbamos a sentarnos los cinco países, si eventualmente los cinco países estamos de acuerdo, pues tenemos que cobrar. Nosotros no negamos la opción del cobro, Paraguay también debería cobrar. Paraguay y la Asociación Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) vienen haciendo inversiones sobre el dragado a lo largo de los últimos años, pero no podemos cobrar unilateralmente, tiene que ser un acuerdo de cinco países", argumentó Peña.