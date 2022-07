Arabia Saudita construirá el edificio más grande del planeta

Arabia Saudita presentó su plan para construir un rascacielos que costará no menos de un billón de dólares y será la estructura más grande del mundo, con 170 kilómetros de longitud y 488 metros de altura. Mirror Line, como se llamará la obra, se extenderá a lo largo de un paralelo lo que le hará atravesar la costa, montañas y desiertos.

Una obra para superar a las Pirámides

Está conformado por dos edificios de vidrio reflectante y será parte de la ciudad de NEOM, un desarrollo saudí de alta tecnología que tiene distintas zonas, incluidas industriales y logísticas, con un territorio de 26.500 kilómetros cuadrados. Se espera que el complejo finalice su construcción en 2025, mientras que el edificio estaría concluido en 2030, aunque los ingenieros aseguran que podrían tomar 50 años para terminarlo..

Arabia Saudita trata de mostrarse como un lugar de tecnología y crecimiento, al mismo tiempo que intenta crear una obra atemporal, como las Pirámides de Egipto. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aseguró: “The Line es un proyecto que es una revolución civilizatoria que pone a los humanos primero”.

Se estima que podrá albergar nueve millones de personas y funcionará con energía 100% renovable. Contará con un tren de alta velocidad que permitirá recorrerlo de punta a punta en 20 minutos.

Está claro que deberá contar con alguna forma de alimentar a tantos residentes, por lo que se planea toda una estructura agrícola dentro de los edificios. Además contará con un estadio deportivo instalado a 300 metros bajo tierra y un puerto deportivo.

“Las comunidades en capas verticales de la ciudad desafiarán a las tradicionales ciudades planas y horizontales”, comentó Bin Salmán, y luego agregó: “los diseños de The Line encarnan cómo serán las comunidades urbanas en el futuro en un entorno libre de carreteras, automóviles y emisiones”.

Se estima que el costo estará entre 100.000 y 200.000 millones de dólares. que salen del Fondo de Inversión Pública, que luego se recuperaría con inversiones extranjeras.

Poco apoyo extranjero

El problema es que todavía no han llegado en la medida calculada por la monarquía, por lo que no se están generando los puestos de trabajo calculados. Además, muchos países de occidente no están apoyando a la realeza saudí por los distintos casos de violaciones de derechos humanos, como el asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en 2018. Al mismo tiempo, las tribus que vivían en la zona de construcción de NEOM fueron expulsadas a la fuerza, con la muerte de uno de los residentes.