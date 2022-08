Alumnos le regalaron un auto a su profesor que demoraba horas en llegar a la escuela

Los maestros marcan y encaminan el rumbo en la vida de sus alumnos, por lo que suele pasar que muchos siembran positivamente en la vida de los estudiantes y a lo largo de los años lo recuerdan con afecto. Sucedió con un profesor peruano quien debía viajar más de 4 horas por día para llegar a dar clases en una escuela de Estados Unidos, por lo que los jóvenes le regalaron un auto para que ya no tuviera que seguir viajando tanto.

Todo sucedió en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde el profesor oriundo de Perú, Julio Castro, enseña matemáticas en la escuela secundaria YULA Boys. El docente reside en el Valle de Santa Clarita y demora cuatro horas en llegar al colegio. Según el diario Los Ángeles Times, él utiliza una patineta scooter y un colectivo cada semana, para llegar a tiempo, ya que no tenía auto propio.

Para cumplir con el horario, el maestro se levanta a las 4 de la madrugada para estar a las 8:30 en clases y regresa a su casa a las 21.

Fue justamente uno de los alumnos quien descubrió, descubrió hace poco tiempo, que su profesor buscaba un auto en Google para comprar por unos 1.500 dólares. El joven pensó que podría devolverle algo de la ayuda que el docente hace por todos, por lo que inició una cadena para juntar fondos para ayudarlo.

Con la cruzada solidaria los alumnos recaudaron cerca de 30 mil dólares. Con ese dinero, le compraron un Mazda 3 color azul del 2019. Si bien el coche ya es usado, cuenta con un año de seguro. Y podrá acortar el tiempo de viaje del profesor.

Profesor agradecido

Castro se mostró muy agradecido al recibir el vehículo y aseguró que este gesto lo motiva a seguir impulsando el amor por la enseñanza: “No trata solo de saber la respuesta, sino de cómo llegar a la respuesta... Las matemáticas son una habilidad que se aprende con la práctica y la dedicación, y siempre que le des respeto, ella será respetuosa contigo. Y no te preocupes por la nota, se verá con el tiempo”, destacó.

Por último, el profesor reconoció que viene de una familia humilde y que desde chico aprendió a esforzarse para conseguir lo que uno desea, “Tengo familiares que no tienen papeles, que no están documentados, que tienen tres trabajos, les pagan menos que a mí y no se quejan. Estoy muy agradecido de tener una pareja increíble e hijos increíbles”, sentenció.