Xbox Game Showcase 2023: ¿qué podemos esperar?

El 9 de junio se realizará el Xbox Game Showcase. Por eso, te recomendamos que prepares algo para comer y consigas un almohadón cómodo, porque no va a ser un show corto.

Se estima que tendrá una duración de dos horas y se presentarán cerca de treinta juegos de todos los tipos. Claramente, son títulos que llegarán a Xbox y habrá que ver cuáles estarán disponibles para Xbox Game Pass desde el día uno.

Jeff Grubb, un periodista especializado, aseguró que habrá varios juegos desconocidos y que sorprenderán a los fans. Pero, al mismo tiempo, se le escaparon algunos detalles que no estamos seguros de que se tenían que conocer.

Uno de los esperados es Perfect Dark. Se trata de una nueva entrega de la franquicia Rare que estaría bajo desarrollo a cargo de The Initiative y Crystal Dynamics. Se estima que tendremos un gameplay y alguna confirmación de su lanzamiento. Otro de los títulos que estaría presente es State of Decay 3, del que no sabemos nada desde su anuncio en 2020.

Ahora habrá que esperar qué nos presenta Phil Spencer y compañía el domingo 9 de junio a las 14 (hora argentina). Lo que sí es seguro es que el nuevo Call of Duty será la cereza de la torta. Black Ops 6 tendrá una buena presentación y, se rumorea, se anunciará como desde el día uno en Xbox Game Pass.